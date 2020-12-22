前女F4成員劉樂妍，近年將生活及事業重心全移往大陸，屢屢公開表態國族認同的她，與資深藝人黃安如出一轍，因此有「女版黃安」的封號，近來更在微博上傳影片教導如何「掏空台灣」，引起網友議論。

劉樂妍近來拍影片分享日常，不過內容常被檢舉，導致無法審核通過，因此一支7分多鐘的影片，最後只能刪減成3分40秒左右，只見她提到台灣許多女性都沒走出過台灣，因此呼籲大陸政府除了把台籍空服員應徵條件放低，名額也增加，至於外在條件應該為「只要20到28歲，好手好腳只要不是智障，全部都給機會」。

劉樂妍也強調會鎖定於空服員此行業，主要是來應徵時會做全身健康檢查，還會抽血和驗性病，這樣確保所有人都好手好腳、身體健康，沒有得性病，此外更建議筆試加考「大陸地理」，如此就能把適婚的台灣女性吸引來當空姐，達成降低人口老化、年輕人不婚不生的問題，藉此呼籲一起來「掏空台灣」。

劉樂妍拍攝影片呼籲「掏空台灣」。（圖／劉樂妍微博）

對此網友紛紛回應：「不錯的想法，當然不應侷限於空姐，高鐵、導遊也可以呀」、「水向低處流，人往高處走，誰也擋不住」、「你太有才了！抱抱」。

(中時新聞網)