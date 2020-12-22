時隔253日，國內再現本土個案，為紐西蘭機師的接觸者案771，外傳是廣達30多歲女員工，指揮中心今公布其國內活動軌跡，對此，好市多稍早也做出聲明表示「已全面消毒」，另外，遠東SOGO台北天母店也宣布今提早5點營業，進行全面性大消毒。

指揮中心今（22）日公佈確診紐籍機師（案765）的國內足跡，該案曾在12月8日上午11時30分至12時30分，去新光三越台北天母店，12月10日晚間18時30分至19時30分，去遠東SOGO台北天母店，及12月11日上午11時至12時去過好市多南崁店。

好市多行銷副總經理王友玫發出最新聲明表示，昨（21）日下午接獲通知，全省門市已陸續進行內、外全面性消毒，王友玫進一步指出，已要求消費者進入賣場一定要佩戴口罩，未來也會再多留意員工身體狀況。

王友玫強調，自疫情爆發以來，每日都有替員工定期量額溫、做紀錄，另外，賣場內部的手扶梯、把手等相關接觸，都有例行性消毒。對於，未來是否會再將防疫提升，她則表示，會持續觀察疫情變化，並隨時做好防疫準備

另外，SOGO天母分館稍早也緊急宣布，今提早下午5點結束營業，進行全面性消毒，強化各樓層清潔，讓顧客有個安心的購物環境。

新光三越天母店則發出聲明，疫情以來仍維持每日進場量測體溫、提供酒精，並以高規格落實防疫，包括百貨內各接觸點擦拭消毒、每日排換氣及每周全館消毒等工作，維護消費者健康。

(中時新聞網)