草屯鎮僑光國小即將迎接校慶，在投縣府、僑光國小及慈濟基金會合作下，22日「慈濟行動環保教育車」開進校園，由學生及慈濟志工導覽，並開放社區民眾參觀體驗，期待能推廣節能減碳，為校慶注入環保行動力。

環保教育車展期從即日起至26日，每天上午9時到12時、下午1時30分至4時30開放，由志工為民眾導覽，內容包括「認識碳足跡」、「寶特瓶回收再利用」等12站寓教於樂的關卡。

投縣府環保局副局長林隆儒說，環保教育車能在僑光一甲子校慶期間進駐校園，別具意義。透過深入淺出又趣味橫生的「低碳心生活館」及「與地球共生息館」兩座40呎大貨櫃展示，吸引民眾眼球，進而將各種節能減碳的觀念，融入生活習慣之中。縣府也透過補助交通經費，鼓勵縣內其它學校師生踴躍到僑光參觀，推廣節能減碳的議題。

慈濟基金會指出，「慈濟行動環保教育車」啟動不到半年，已在8個縣市巡迴展示，並已有超過4萬人次參訪體驗，僑光國小是第19場，期待南投縣各級學校師生、社區好鄰居，一同來體驗行動環保教育車生動活潑且別開生面的環境教育過程，共享一趟有趣、有感的環境教育學習之旅，親身體會保護環境的重要性。

(中時 )