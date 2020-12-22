花蓮外海鯨豚生態十分豐富，元旦跨年出海迎曙光還有機會看見鯨豚。（維納司賞鯨提供／王志偉花蓮傳真）

2020即將倒數，後疫情時代，東部被網友推爆為國旅最有感縣市之一，有不少遊客仍選擇到花蓮跨年。花蓮賞鯨生態旅遊十分盛行，多家賞鯨業者推出賞鯨迎曙光活動。清晨出海，在花蓮一望無際的太平洋看日出，仰望壯麗的清水斷崖，還有機會欣賞鯨魚和海豚，一起在海上迎接2021年第一道曙光！

花蓮外海有豐富的鯨豚生態，賞鯨豚也十分方便，在花蓮漁會的賞鯨碼頭有便捷的賞鯨船出海，雖然目前為賞鯨淡季，且因冬北季風天候較無法預期，不過仍有不少遊客詢問出海「迎曙光」活動，也成了跨年活動一大熱點。

花蓮區漁會前總幹事、維納司業者王登義，今年打造一艘3千萬元、49噸重的新賞鯨船「維納司」號，遊艇造型外觀相當亮眼，他說「2021搭遊艇、海上迎曙光」，限量81個名額，清晨4點出海，航向清水斷崖，目前已預約50幾人，他說，氣象預測元旦海象適合出海，歡迎遊客體驗搭遊艇賞鯨不同感受。

鯨世界業者邱錫棟說，賞鯨活動1年4季都可報名，根據不同季節也能遇到不同鯨豚。推出賞鯨跨年已第6年，今年預計100多個名額，分別搭乘50、70人座賞鯨船出海跨年，才推出已經有近100人報名。如果海象不佳，可提供遊客轉搭其他航班出海或依據退費規範皆可。

至於多年來推出元旦出海營曙光的多羅滿賞鯨，今年則不打算跟進，業者呂世明表示，將利用賞鯨淡季期間，加強導覽解說內容，並與員工一同前往學校社團宣導生態旅遊。

迎接新的一年，花蓮縣府從31日跨年夜到明年元旦，規畫演唱會、升旗、健走及淨灘等一系列豐富活動，不過，傳統的空軍F-16戰機衝場，今年將取消，雖然可惜，但活動仍一波接一波，太平洋觀光節在東大門廣場熱鬧開唱，活動尾聲將有2999發高低空焰火彈，及全國跨年最大尺寸的12吋型大型高空彈，預計施放長達259秒，象徵「愛永久」。歡迎民眾一起送走2020，迎向2021。

(中時 )