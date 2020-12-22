頭前溪出現罕見大鱸鰻！有釣客日前在竹東中正橋下方深潭，釣到重24台斤、130公分長的大鱸鰻，新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，這麼巨大的鱸鰻可能要長10幾年，除了棲地環境外，更與水質條件成等比。

新竹市金山里長吳慶杰說，這條大鱸鰻是他哥哥的林姓友人，20日在竹東中正橋下方深潭釣到的，就近拿到住竹中的哥哥家，他獲知後趕來，現場觀賞的人對如此巨大的鱸鰻都嘖嘖稱奇，這也顯示頭前溪的水質非常乾淨，網路上說什麼「洗屍水」都是胡說八道！

林姓釣客在頭前溪中正橋下深潭釣到重24台斤、130公分長的大鱸鰻。（吳慶杰提供／羅浚濱新竹傳真）

大鱸鰻有2顆大尖牙。（吳慶杰提供／羅浚濱新竹傳真）

吳慶杰指這條大鱸鰻有2顆大尖牙，他怕被咬到不敢抓頭，用布袋從臉盆中捧起，經量測重達24台斤，長有130公分，雖然鱸鰻已不是保育類，但基於生態保育觀念，當晚就帶回原地放生。

在新竹縣境河川做過多次生態調查的劉創盛說，鳳山溪的鱸鰻比頭前溪還多，釣客一般都在夜間釣鱸鰻，重量多在3台斤以內，而人工飼養的鱸鰻若是食物充足，1年約可長4到5台斤，很少養成巨鰻。

劉創盛指鱸鰻生成在溪流的深潭環境，有石頭洞穴可以躲藏，有充分的魚蝦可以捕食，除了這2項良好的棲地環境外，相對與水質條件是成等比的，亦即水質也要乾淨。

「若頭前溪溪水有毒怎麼可能活！」劉創盛說，這條野生鱸鰻重達24台斤，研判應在頭前溪深潭迴游有10幾年，才能長到130公分，的確很少見！

(中時 )