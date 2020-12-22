國泰台大產經團隊22日宣布，將2020年經濟成長率由1.7％上修到2.4％，預估2021年經濟成長亦是從原本的2.9％，拉高到3.2％，最差也有2.5％，最樂觀則可能達到4％。

國泰台大團隊主持人之一、教授徐之強表示，5G、AI及遠端商機讓台灣半導體產業表現強勁，2021年依舊可持續，加上出口暢旺，與新冠肺炎疫苗已陸續成功研發，所以對2021年台灣經濟持審慎樂觀看法，預估明年經濟成長率可達3.2％，但仍算是已公布預估的各機構中偏保守者。

徐之強以國際貨幣基金（IMF）的全球經濟預估來分析，若將美國、歐元區、中國大陸、日本，乃至全球經濟成長率預估值的2020年加上2021年後，除以二，即今明兩年的經濟成長率平均值，仍無法回復到2019年的水準。

國泰台大團隊預估2020年經濟成長率是2.4％，預估2021年則是有3.2％，兩者平均後仍是無法達到台灣2019年時3％的經濟成長率，但若以主計處預估今年2.54％，預估明年3.83％，則是會超過3％，央行的預估亦同，強調國泰台大團隊預估最大的不同處，即是在今年與明年的經濟成長雖樂觀，但仍是尚未能回復到新冠肺炎流行前的2019年水準

(工商 )