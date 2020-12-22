KPMG安侯建業聯合會計師事務所22日舉辦「2020中國稅務研討會」。當前中美貿易戰氛圍未見消弭，隨著拜登入主白宮，宣示將重返多邊國際貿易體系，大陸則接連推出財稅優惠、主導RCEP完成談判。

台灣經濟研究院研究六所吳孟道所長表示，中美貿易戰起因於兩國高額的貿易逆差，加上中國大陸近年致力推行人民幣國際化，已晉升為亞洲第一支付貨幣，「中國大陸夢」與「美國優先」難以不相互牴觸。

吳孟道認為，拜登上任後短期內不太可能取消對陸關稅，並將加速重啟中美貿易談判進程，必要時可能犧牲美國經濟利益以重返CPTPP，抗衡中國大陸主導的RCEP。此外，吳孟道從GDP、進出口、固定資產投資及消費品零售四大面向，由數據分析中國經濟表現，認為大陸將改變以往過度依賴「外循環」的經濟發展模式，未來的經濟發展會由內需帶動，另從銀行體系存款及總結餘狀況判斷，外商加速撤離中國有可能是偽議題，轉型升級方為發展王道。 KPMG台灣所稅務投資部China Practice協理任之恒則指出，近年不少台商與當地企業合作投資，多數案例由台方負責投入技術及經驗，陸方負責營運資金及銷售通路等配套，這樣的合作模式雖可滿足雙方需求，但要兼顧當地法令規範、兩岸投資限制及保障股東權益三大面向卻不容易。任之恒認為，投審會最近修法，嚴管兩岸技術合作安排，有些案例便宜行事，技術未轉移到當地辦理註冊，僅作地域性授權使用，再透過收取權利金或服務費等交易安排，作為出資補償，導致權利義務切割不清，技術價值難以客觀評估，法律上亦未能承認出資。建議應先合理檢視投資技術標的，完成價格評估過程，就評估結果與期望值的差異，再通過股本溢價或股東協議等合法途徑解決，以降低潛在公司內部訴訟及稅務方面的風險。KPMG畢馬威中國稅務合夥人鍾國華則指出，大陸即將迎接十四五，陸以雙循環為主軸，新基建為動能，強調提升企業技術創新能力。大陸近年積極推動知識產權之保護及成果轉移等配套，又將台商所專長的人工智能、集成電路及生命健康等領域，列為重點戰略科技產業，急欲加速5G網絡基礎建設，推動互聯網、大數據及人工智能科技與產業的融合，這些發展方針對於台商後續的投資布局，具一定的參考價值。鍾國華表示，集成電路產業除了既有的五免五減半（線寬小於65納米）及兩免三減半（線寬小於130納米）優惠政策外，對生產線寬小於28納米且經營期在15年以上的企業，大陸也加碼推出十年免稅優惠。

除了企業所得稅，本產業於其他稅目亦受惠，可享受增值稅增量留抵退稅，且對於進口的設備、原材料、淨化室專用建材及配套等，也通過「正面企業清單」加「正面商品清單」的方式實行免關稅。KPMG台灣所稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠認為，台商深耕大陸多年，經歷了從簡單加工模式進化到內、外銷併行模式，近年亦有逐步提升當地研發能量的趨勢，享受當地製造紅利。

面對2021年即將發展的嶄新格局，台商除可配合綜合保稅區內銷課稅制度調整，彈性靈活運用外，RCEP效應將有利於大陸台商轉型升級，延長產業鏈分工，把製造功能移向區內相對低度開發之國家，與東協國家配合打造生產線。當全球供應鏈配置策略形成「泛美國聯盟」與「泛中國聯盟」分庭抗禮之勢，企業要為在陸製造預先做準備。

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