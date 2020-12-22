思科（Cisco）22日宣布，攜手合作夥伴擎昊科技，與新北市目前最大的購物中心宏匯廣場合作，打造市內首家數位娛樂購物中心。透過思科網路解決方案，宏匯廣場從顧客無線網路服務至店家金流資訊網路系統，部署全面性的網路架構；同時，運用思科網路數據收集和分析功能，便利廣場與店家洞悉場內顧客特徵和消費行為，制定相應市場推廣計畫，大幅提升顧客消費娛樂體驗，讓宏匯廣場一躍成為台灣新北市最大規模的數位娛樂購物中心。

位於新北市新莊的宏匯廣場於2020年9月盛大開幕，占地近3.1萬坪，進駐超過400個購物、餐飲品牌，並以「體驗」為營運訴求，進駐美麗新影城、國際等級展演館「Zepp New Taipei 」以及全台唯一的VR虛擬實境樂園「VR ZONE NEW TAIPEI」等娛樂設施。自開幕至今，日平均來客數達8萬到10萬人次，週末、連續假日等高峰期間更有一小時湧進1.2萬名顧客的紀錄，是目前新北市營運量體最大的購物中心。

為提供顧客便利的消閒體驗，宏匯廣場決定導入思科Meraki網路解決方案，使顧客在占地廣闊的商場環境中，於每一個角落都能享有順暢、高速、低延遲的網路體驗，更可以在登入帳號後，獲得專屬特有的購物資訊。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，嶄新的宏匯廣場為民眾帶來前所未有的數位娛樂體驗，值此時順勢導入全方位思科網路技術，正好可以讓宏匯廣場的顧客與店家都能受惠思科流暢且安全的網路解決方案，並得以享有強大簡易的管理、得享有人流分析等商業應用、熱感圖及定位、Facebook認證Wi-Fi等四大益處，除此之外，未來思科也會繼續給予宏匯廣場更多數位科技的支援，幫助宏匯廣場成為台灣首居一指的數位娛樂城。

著眼於宏匯廣場現今已擁有近400間店家，更具備大型展館和演唱會場地，穩定高速的網路對舉辦任何娛樂、電競、數位活動都至關重要。著眼於此，思科特別在宏匯廣場加裝Catalyst交換器以確保網路的高速與暢通，不僅穩定，同時具備資安防護功能，可有效抵擋外部網路惡意攻擊與資料竊取。若單一故障發生時，透過網路的高可靠性的設計，讓系統仍能正常運作，降低維運成本損失的風險，免除對現場營運的影響。

宏匯集團資訊工程處長吳文程表示，宏匯廣場作為目前新北市最大的娛樂購物中心，自然希望為店家和顧客帶來最優質的體驗。為此宏匯廣場特別導入了思科全方位的智慧網路解決方案，以滿足顧客不斷變化的消費期待，同時也幫助店家專注在顧客服務與商品開發，無須擔心金流與資安問題。而且，思科Meraki網路服務得以使人力維護的成本降至最低，使宏匯廣場可以將資源部署在更廣泛的業務發展項目上，為店家和顧客帶來更多創新的服務。在百貨娛樂競爭激烈的環境中，導入思科解決方案，也有助於宏匯廣場打造出獨樹一幟的數位娛樂體驗。

(工商 )