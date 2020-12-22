誰說高雄農村冬天不好玩？「高雄一日農夫」打破農村體驗刻板印象，寒冬也有好玩新奇農遊行程。高雄國際旅展落幕，高雄農村全年不打烊，推出冬季限定甜美草莓蛋糕，「甜蜜蜜」蜜棗與橙蜜香番茄，還有梅子、金鑽鳳梨、荔枝等春夏限定接著採！

冬季農事體驗，從旗山美濃地區享受客家農村生活、品味老街獨特人文氣息，手採冬季限定酸甜草莓，到高雄六龜地區，徜徉山間美景、忘卻城市紛擾，胡椒、山茶、蓮霧等優質農產帶回家，還有熱門網美景點，拍出專屬網美照。岡山燕巢地區，辣嚐岡山眷村豆瓣醬、金山泥火山特殊景觀，手採安心無毒甜蜜蜜棗，跟著一日農夫瘋玩一整年！

忙碌生活中，無法跟著玩一天，高雄市農業局推出全新「創客學堂」都市創意課程，結合美食、療癒手作、農村知識等不同主題，邀請各行各業優秀講師，充滿創意的農村達人，繁忙生活中創造個人的小確幸時光。

高雄市農業局代理局長王正一表示，自年初開始，疫情逐漸影響全球人民的生活作息，高雄農村體趁勢精進，醞釀出「農村奧運會」結合農村傳統遊戲及現代市集，「根留農村」、「媒合業師」統整農村青年，從咖啡、山茶到「密室逃脫」解謎桌遊開發，還有旗山圓富社區的「隘堤咖啡廳」甲仙大田社區的「半杯咖啡」，讓農村銀髮瑰寶服務每一位客人，訴說生命故事、當地風土傳說，一則則美好故事，從高雄農村發生，發散溫暖，邀請大家參與高雄一日農夫，見證高雄農村熱情，以及物產與人文交織的美麗風景。

(中時 )