國民黨青年部號召青年踹共反萊豬。（摘自陳冠安臉書）

國民黨將於23、24日發動群眾赴立院反萊豬，國民黨青年部今天宣布 24日下午1點半到2點半，在立法院群賢樓開放15位青年上台發表言論。青年部主任陳冠安說，民調顯示青年族群最反黑箱、獨裁地開放萊豬，因此特地開放1小時、每人3分鐘，讓青年站出來大聲喊出反對萊豬的理由，讓蔡政府、讓民進黨，聽到青年世代的心聲。

陳冠安指出，從蔡英文總統在8月底宣布開放萊豬以來，各大民調機構的調查都顯示，平均有高達6至7成的民眾反對這項政策，沒有一份民調顯示民意支持開放萊豬，連民進黨自家調查都自承「開放美豬牛」是台灣人最不滿蔡的最主要原因，但很遺憾的是，民進黨卻仍然要強渡關山，開放萊豬的8項行政命令即將在立法院闖關。

他說，作為最大在野黨的國民黨，必須與人民站在一起，忠實反映民意，並且扮演起守護台灣民眾健康安全的最後一道防線。民進黨有國會多數，比表決，國民黨自然比不過，但在開放萊豬議題上，比的是人心、比的是守護國民福祉，而不是立委的多寡。

陳冠安表示，國民黨已經走上街頭一次，如果是為人民的健康，我們願意走上一千萬次。從23日到24日，戰場就在立院，黨中央與黨團已經決定要48小時不停歇，從晚會、夜宿到繞行、宣講，即使面對綠營國會多數的巨大優勢，國民黨也會用盡一切手段，希望能擋下蠻橫不溝通的執政黨。如果國會擋不下，我們就走公投，屆時拚得就不是立院席次，而是民進黨最畏懼的人民意志。

他指出，事實上從8月底驟然宣布開放萊豬以來，黑箱的決策程序、蔑視民意的嘴臉、迫害不同意見的舉動，民進黨的種種作為，已經讓所有青年世代感到厭惡。根據台灣民意基金會9月、11月底的民調，年輕族群不贊成蔡政府開放萊豬的比例，已從5成多近6成，成長到6成多近7成，是各年齡層中最反對開放萊豬的族群。對民進黨在未充分向社會詳盡說明，也未經得人民共識的情況下，用突襲的方式決定，造成重大社會爭議、人心惶惶，青年世代必須挺身而出。

陳冠安強調，青年世代反黑箱、反獨裁、更反黑箱獨裁所開放的萊豬。因此國民黨青年部號召所有反對蔡政府開放萊豬政策的年輕朋友，一起走上街頭、一起站上講台。無論政黨色彩、意識形態如何，只要反對民進黨開放萊豬的政策，願意頂著被社維法查水表的風險，都可於12月24日下午1點半到2點半到立法院群賢樓，一起大聲把反對萊豬的理由講出來！

(中時 )