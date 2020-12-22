中央流行疫情指揮中心22日公布，國內新增1例新冠肺炎本土病例（案771），而新增的案例為12月20日公布的案765（外籍機師）的友人，發現案765曾於12月7日至12日間，與案771密切往來，經調查發現，案765曾有多處公共場所活動史，包含在新光三越天母店、遠東SOGO天母店、好市多南崁店；衛生局指出，場域皆已消毒，並加強員工健康監測。

北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，針對出入的公共場域進行戶外和室內都已消毒，也對員工加強健康監測和宣導，會啟動防疫作為，這個個案不是北市的個案，但可能曾經有在北市活動過，先針對在北市活動的場域，做防制的作為。

余燦華說，由於外籍機師不願配合疫調，中央也啟動警政協尋，建立逐跡掌握，而衛生局也請環保局在這2天到店家做消毒，並請百貨業者加強宣導。

至於跨年晚會是否要辦，也受到警政衛生委員的關心，北市衛生局長黃世傑表示，還是算可控的範圍，恐慌必然存在，但要採取更嚴格的措施。

不過台北市議員李柏毅擔心，去年跨年晚會捷運公司統計有250萬人，而今年不強制戴口罩，沒有強制開罰，萬一因此疫情擴大，恐相當嚴重。

(中時 )