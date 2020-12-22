事隔253天，國內再次出現本土個案，為1名紐西蘭機師在自主健康管理期間接觸的30多歲女性，兩人在12月7日起天天見面至12日，期間去過好市多、SOGO等公共場所。感染科專家表示，由於這2名個案已經在社區活動了幾天，要觀察到1月3日才知社區是否安全，這段期間應停辦大型活動，即便要跨年，也盡量不要去。

航空器群聚感染最早確診者為本國籍30多歲女機師案760，經過接觸者調查，20日再找出紐西蘭籍機師案765，以及日籍機師案766。其中，案765感染時間較久，推估為這起群聚的感染源。

紐西蘭機師在居家檢疫3日後，12月7日出關，至11日為止都在北部活動，期間天天與一名30多歲女子接觸，女子也在今日確診新冠肺炎，成為事隔253天再現的本土案例。

振興醫院感染科主任李明政表示，由於紐西蘭機師與女子這段時間一起出入社區，今起的2周內都是觀察期，由此估算要觀察到1月3日。若這段時間陸續有人發現確診，那台灣就危險了，但若2周之後安然度過，那就會是天上掉下的禮物，是台灣的恩慈。

由於社區目前已經有隱憂，李明政建議停辦跨年等大型活動，這14天內都要避免群聚。以他自己來說，即便有人叫他去跨年他也不會去，要確定14天後仍然沒有其他人感染，台灣才算安全。

(中時 )