大陸男星黃曉明和老婆Angelababy（楊穎）近年來屢傳婚姻觸礁，加上雙方互動冷淡，更令消息甚囂塵上。日前網路瘋傳一組黃曉明暴瘦的照片，不但下顎骨線條明顯，整個身形也小一號，令不少網友心疼不已。
照片中，黃曉明的黑短髮略顯凌亂，戴上黃色鏡片的黑框眼鏡，臉部的膨潤感消失，變得有些凹陷，下巴線條變得明顯，肩膀也瘦削不少，尤其大口咬著蘋果時，更不難看出真的瘦了很多。
原來他為了新電影《戴假髮的人》減重20斤（約12公斤），詮釋的角色必須要有比較精瘦的體態，特地進行一連串的消脂計畫，短時間內就鏟肉成功，可說是相當敬業。
許多網友看到黃曉明的瘦身成果，都感到詫異不已，紛紛留言：「瘦下來更帥了」、「顏值還是高的」、「明星真的說瘦就瘦」、「感覺年輕了十歲」，但也有人比較喜歡以前的模樣，「有點嚇人了」、「瘦到脫相」、「感覺瘦了有點顯老」。
黃曉明在《戴假髮的人》飾演夜班租車司機，因為載了一名神秘醉漢，捲入一場犯罪懸疑故事，除了必須減重，還需要留鬍鬚，他表示導演董越在工作中是個很嚴肅的人，力求完美的個性帶動大家全心投入拍攝，讓黃曉明相當期待成果出爐。
(中時新聞網)
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