根據約翰·霍普金斯大學統計，周一美國新冠肺炎確診數突破1800萬大關，以7日平均值來看，美國每日至少新增21萬5700個確診病例與至少2,600個染疫死亡病例。

截至目前為止，這場疫病已經在美國奪走超過31萬9,190條人命。

美國上周開始施打輝瑞與德國BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苖，莫德納的新冠疫苖在上周末獲得美國主管機關批准投入緊急使用後，也於本周一開始投入這個美國史上規模最大的疫苖接種行動。

在疫情持續升高之際，為了強化民眾對疫苖的信心，美國總統當選人拜登周一在電視直播中接受疫苗接種。拜登表示：「我這麼做是為了告訴人們應該做好準備，在可以接種的時候注射疫苗，這沒什麼好擔心的，我期待著第二劑」。其夫人吉爾·拜登（Jill Biden）也在當天稍早時接受疫苖接種。

此外，美國衛生官員周一表示，美國將對少數人在接種輝瑞疫苗不久後出現嚴重過敏反應進行研究。美國國家過敏與傳染病研究所的過敏、氣喘與呼吸道生物學部門主管Alkis Togias表示，這項研究仍處於早期規畫的階段，預計將包括「數百名」有嚴重過敏反應病史的人。雖然目前是接種輝瑞疫苖的人報告出現不良反應，但這項研究可能會同時納入輝瑞與莫德納生產的疫苗。

(時報資訊)