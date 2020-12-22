由於英國倫敦發現新冠變種病毒，法國在周日宣布關閉英國邊界48小時，九百多輛貨櫃卡車塞在英國多佛市(Dover)。目前有超過40個國家對英國宣布關閉邊界。

法國歐盟事務部長Beaune指出，英相強生(Johnson)和法國總統馬克宏(Macron)稍晚將會宣布取得協議的新措施，英國和法國制定重啟貨運的計畫，並且將在周三生效，英媒BBC率先揭露該消息。

歐盟會員國將在布魯塞爾開會，討論協調的應對方式，包括匯整有關變種病毒的專業知識。目前多個國家禁止英國航班，倫敦市也進入待在家中的最高第四級警示。

世衛組織(WHO)表示，關於在英國發現的新冠新變種病毒，有零個證據顯示會造成感染率的增加。

英國皇家郵政指出，由於目前多個國家對英國的航空、陸運、渡輪、火車的限制，已經暫停對歐陸的所有郵政服務。中斷也影響了包括客運服務，英國與法國取消了海、空、陸地和鐵路等客運連結。

海底隧道鐵路營運商表示，希望英法之間的客運能在周三或周四恢復。英國航空表示，如果獲得中斷解決，希望以削減航班的方式營運。

海底隧道為重要的貿易路線，每天有超過1萬輛貨櫃卡車往返於英國多佛市和法國加萊市(Calais)之間。

(時報資訊)