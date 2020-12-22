針對外傳廣達(2382)集團員工確診新冠肺炎！廣達今表示，不是廣達也不是廣明(6188)，是關係企業的關係企業，因個資法不方便公布名稱！廣達集團已啟動年初時的高規防疫措施！包括匡列與自主隔離，全面提升防疫規格，目前謝絕訪客到公司。

廣達也表示，雖然是關係企業的關係企業，但公司也已於第一時間通報，並執行匡列與自主隔離，同時更嚴格管控跨樓層、跨部門防疫措施。

(時報資訊)