為期3天的阿斯貝克青棒訓練營今天劃下完美句點，統一獅首席教練高志綱認為，尋找好捕手較難用數據去量化，需要長期觀察，他也點出好捕手需要的條件，「最重要就是腦袋反應要好。」

這次訓練營高志綱指導邱文祥、陳致嘉、楊峻豪、余奕賢、林書玄5名潛力捕手，他感受到球員對棒球的熱愛，認為他們都是不錯的選手，有很好的能力，但有些人認真過頭，反而沒有自己的想法，有些人則把訓練看得太簡單。

高志綱認為，捕手要做的不只有接球、擋球、傳球，更重要的是要動腦袋，「如果一個投手用130球完投，捕手也至少要動130次腦，若碰上投手不認同配球時，也要立刻換另一個想法。」

高志綱就透露，自己有問學員，「如果場上游擊手一直失誤，你該怎麼辦？」學員回答，「過去安撫他。」高志綱笑說：「他那麼遠你要怎麼安撫他？你可以做的事就是透過配球，不要讓球打到游擊。」

「好的捕手腦袋反應要好，不是只單純找傳球臂力好的人來，若這樣找投手來當捕手就好了。」高志綱表示，捕手是場上的指揮官，他們必須要一直動腦，隨時觀察場上變化去做應變。

高志綱認為，尋找捕手需要透過長時間觀察，「現在各隊都有球探，只要持續觀察下去，捕手還是能獲得不錯評價。」

(中時 )