為促進地方發展，增加政府財源，投縣府與財政部國有財產署合作推動埔里國有閒置土地改良利用，與國內知名五金業者簽訂合作開發，上周末20日埔里店開幕營運，買氣相當旺，至22日僅兩天，累積業績已超過40萬。

業者表示，舊店位於市區外環，新店則在鎮中心，開幕周末買氣相當旺，兩天下來累積消費破千筆，業績超過40萬；相對部分地區開幕業績在20萬上下，成績十分亮眼。業者分析是因為店面位於交通網中心，加上埔里鎮農業興盛，五金需求高，以及有開幕優惠加持，帶動整體買氣。

南投縣副縣長陳正昇表示，面對疫情的經濟衝擊，在後疫情時代的經濟發展政策，更要朝向多元開發目標，藉由產官合作，相關開發權利金以及後續營運所得部分比例收入，不僅能增加縣府財源，也振興地方發展。此外，埔里很適合騎自行車漫遊，業者設有自行車簡易維修站的服務及詢問台，相當用心，打造友善旅遊的特色。

財政部國有財產署分署長趙子賢表示，縣府與財政部國有財產署將位於埔里精華地段的閒置土地合作辦招商，引進民間資金參與建設，將國有閒置土地產官合作開發，帶來了三贏局面，除了地方政府稅收增加、國有土地得到活化，也提升地方經濟發展。

(中時 )