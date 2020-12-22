台南市今（22日）民眾直擊有男子全裸騎機車在路上。（臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》／蘇育宣翻攝）

台南市今（22日）民眾直擊有男子全裸騎機車在路上。（臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》／蘇育宣翻攝）

北部地區連下一個月的雨，而南部的天氣卻宛如夏天？台南市今（22日）有民眾目擊，有男子全裸騎機車在路上橫行，甚至不慎與小貨車擦撞受傷，經報警送醫治療後，將進一步釐清事發原因。

一位網友22日中午在臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》發文，文中簡短的寫下：「今天天氣真熱……」，而透過圖片可見，一位年輕男子一絲不掛，大剌剌當街裸體騎機車，但頭上仍記得戴著安全帽。

據悉，此事發地點位於台南市安南區怡安路二段，而該男子行經該路段時，意外與一輛小貨車擦撞，現已將該男送醫治療。而照片中的這名男子疑似精神狀況不穩定，為社區內赫赫有名的脫序人物。

此文發出後，迅速引起網友熱烈討論，「天然ㄟ尚好」、「國王的新衣？」、「全身都脫光還記得戴安全帽，果然是環保愛地球好人民典範」、「傳說中的媽媽牌連身皮衣」、「身材還不錯喔」、「最新透明裝嗎？」

臺南市政府警察局第三分局副所長謝進雄表示，照片中男子騎乘機車發生交通事故部分，警方已經依程序處理，該男子目前因交通事故受傷送醫；另有關該男子於公共場所裸體行為涉及違法部分，後續本分局將依法偵辦。

(中時新聞網)