檢警偵辦「館長」陳之漢遭槍擊案，專案小組追查發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，本月8日再度查緝寶和會幕後老大綽號「小寶」的44歲邵柏傑等5人到案，據《周刊王》報導，其中1名竟是上櫃公司「聯合光纖通信股份有限公司」的前總顧問謝嘉入，莊隆慶炒股案有10億元流入邵柏傑的數個個人帳戶。

檢警偵辦館長槍擊案，追查發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，繼今年10月間2次大舉掃蕩寶和會，逮捕46歲會長林修伯、副會長梁智勝等10嫌，本月8日針對寶和會進行第3波掃蕩，查緝寶和會幕後老大綽號「小寶」的44歲邵柏傑等5人到案，但均無館長槍擊案直接證據。

《周刊王》報導指出，一起與寶和會前會長邵柏傑被捕的嫌犯中，其中1人竟是上櫃公司「聯合光纖通信股份有限公司」的前總顧問謝嘉入。大慶證券前董座莊隆慶2年多前指控遭謝嘉入詐走28億元，檢警日前查核比對金流後，發現其中的10億元，竟流入邵柏傑的數個個人帳戶。

檢警也懷疑，劉丞浩和竹聯幫寶和會往來頻繁，懷疑寶和會份子極有可能是館長槍擊案的幕後藏鏡人，正擴大偵辦中。

(中時 )