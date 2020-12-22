選舉訴訟接連失利的美國總統川普，一度有意點名特別檢察官，針對民主黨總統當選人拜登的兒子韓特（Hunter Biden）的稅務案，以及自稱的總統大選舞弊案進行調查，甚至將由知名的挺川律師鮑爾（Sidney Powell）擔任，引起外界關注。對此，一度被視為川普忠臣、即將卸任的司法部長巴爾（William Barr）21日表示，對於韓特的案子，並沒有成立特檢的必要。

雖然川普有意針對一拜登兒子韓特的稅務案有意點名特別檢察官調查，但一度被視為川普忠臣、即將卸任的司法部長巴爾21日表示，對於韓特的案子，並沒有成立特檢的必要。

據美國有線電視新聞網報導，巴爾表示，「如果在現階段命名一位特別檢察官是正確且適當的手段，我自然會如此，但現在很明顯沒有特別需要」。在總統大選後，巴爾雖然一度授權全國檢察官調查大選舞弊，但之後卻宣稱「查無不法」，且早知道民主黨當選人拜登的兒子韓特遭德瓦拉州檢察官調查卻選擇隱瞞至今，而遭總統川普逼他在聖誕前夕離職。

另外，對於川普支持們聲稱要聯邦政府扣押投票機，藉此證明大選出現作弊的說法，巴爾也表示「要聯邦政府扣押投票機，是毫無根據的」，並再次重申他12月1日所稱大選中沒有系統性舞弊證據的說法；而美媒普遍認為這又是巴爾再一次於公開場合上，與川普出現重大分歧。

巴爾表示，很不幸地，再大多數選舉中確實存在舞弊行為，美國人也忍受太久了，「但在這次選舉，並未出現系統性的大規模選舉舞弊行為」。另外是否有需針對韓特的稅務案成立特別檢察官，巴爾進一步表示「現今已在進行調查，且執行相當地負責任與專業，所以我現在仍未看到有特別理由成立特別調查委員會，在我離職之前也不會如此」。

巴爾在23日離職之後，將由司法部次長羅森（Jeffrey Rosen）認為代理司法部長

擔任代理司法部長一職。另外，巴爾也解釋了為何要點名2016年曾負責調查「通俄門」的康乃狄克州聯邦檢察官杜然（John Durham）擔任特別法律顧問調查「通俄門」相關後續，表示「我希望藉此確保他與其團隊，即使在未來的拜登政府也能完成他們的工作」，強調該案已有進展但拒絕進一步說明。

(中時新聞網)