驅離廣播過程記錄到「媽的、公鯊小」｜台灣西南空域臉書

共機頻頻擾台，今（22）日有軍事迷指出，大陸運8遠干機、運8反潛機各一架，上午進入我西南空預（西南空域），我空軍廣播驅離後，記錄到不明音源回應「媽的」「公鯊小」。

臉書「台灣西南空域」指出，大陸運8遠干機、運8反潛機各一架，進入我西南空域，我空軍在空警戒，並於8點50分、9點34分、11點07分廣播驅離。

其中，我空軍8點50分廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」隨後有人回覆「媽的」「公鯊小」。網友表示「應該是台灣人說的」「是我空軍罵人嗎？」

共機遭我空軍廣播驅離後，軍事迷記錄到不明音源回覆「媽的」「公鯊小」。（圖／摘自台灣西南空域臉書）

此外，該臉書也指出，同時西南空域有一架美國海軍P8A反潛機，以及一架RC135加油機，而共機本月累計進入我空域20天、連續第8天，本月廣播驅離記錄共計50次。

空軍昨發布共機動態，1架運8技術偵察機、1架運9通信對抗機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），特別的是，據空軍公布示意圖，運8技術偵察機飛過最南端的海峽中線，是特殊例子還是共機有意進一步進逼，仍待觀察。空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

另有關大陸航空母艦「山東號」20日航經台海，國防部副部長張哲平表示，從「山東號」一出港，國防部就掌握其動向，本次航經台海應是要到南海進行演訓，據了解，遼寧艦沒有跟著南下，會持續密切關注。

(中時新聞網)