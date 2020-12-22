美國職籃新賽季趕在聖誕節前夕開賽，台灣運彩現已提供多種玩法，總冠軍預測由詹姆斯領軍的洛杉磯湖人最被看好有機會再次拿下本季冠軍、賠率2.20倍，緊追在後的是籃網5.75倍及快艇6.25倍；東區冠軍賠率最低前三名的隊伍分別是籃網3.10倍、公鹿3.30倍以及塞爾提克5.25倍；西區冠軍前三名分別為湖人1.90倍、快艇3.50倍、金塊8.25倍，重整旗鼓勇士10.00倍名列第四。

最佳新秀及最佳進步球員兩個個人項目的預測，最佳新秀由黃蜂「球弟」拉梅洛鮑爾3.30倍最低、其次為灰狼的愛德華茲5.00倍，以及勇士懷斯曼5.00倍為賠率最低的三名球員；最佳進步球員賠率最低前三位分別為金塊的波特8.75倍、太陽的艾頓9.50倍以及雷霆的亞歷山大11.00倍。

開幕戰分別由上午8點籃網主場迎戰勇士，以及同日11點快艇踢館湖人拉開序幕。首場賽事台灣運彩不讓分投注籃網1.20倍、勇士3.10倍；讓分投注勇士+7.5賠率1.75倍、籃網-7.5賠率1.75倍。湖人對快艇，不讓分投注湖人1.55倍、快艇1.95倍；讓分玩法則為湖人-2.5賠率1.75倍、快艇+2.5賠率1.75倍。從賠率預測籃網及湖人有機會拿下開季首場勝利。

(中時 )