金城海濱的「伯玉亭」四周也以雪花燈串連成美麗夜景。（金門縣養工所提供）

金門浯江溪畔石雕主題公園變更美了!在縣養工所精心布置燈景裝飾下，入夜後一片璀璨亮麗，五彩燈影浪漫迷人。（金門縣養工所提供）

石雕公園的主入口處布置創意聖誕樹，洋溢平安喜樂的美好氣氛。（金門縣養工所提供）

金門浯江溪畔石雕主題公園變更美了!在縣養工所精心布置燈景裝飾下，入夜後一片璀璨亮麗，五彩燈影浪漫迷人，宛如濱海夜總會的美景吸引民眾和遊客前往，成為當地打卡熱門景點。

養工所長吳志偉說明，在楊鎮浯縣長「永續環保」的要求下，園區燈景均是利用廢棄燈桿及基座，加工焊接並刷上新漆製成，共有聖誕節、元旦、農曆春節3階段的主題呈現，在設計上可讓民眾牽手看星星、賞燈景，也可讓孩童藉由互動式造景，與家長親子同樂。

第1階段（12月23-30日）以「我愛報佳音」為主題，在在園區主入口處有創意聖誕樹，伯玉亭四周則有以雪花燈串連的景觀路燈，周邊植栽也包裹燈網，並在滑板場周邊擺設象徵節慶喜樂的天使、樂器，洋溢聖誕佳節的美好氣氛。

第2階段（1月5-31日）以「歡(FUN)喜年」為主題，在滑板場旁土坡設計2021字樣，並於滑板場邊緣彩繪冰淇淋，顯現活潑、開心迎新年的氣息，另在廊道設置2支特製「牛年」燈飾，打造除舊布新、FUN新又歡喜的喜樂平安年。

第3階段（2月5日-3月3日）以「賀(HOPE)!牛轉運」為主題，在入口右側增設摩天輪，主入口光廊並添加紅燈籠及中國結飾品，讓園區四周滿溢年味外，因應2021年自行車年的來到，也設置自行車賽道互動裝置，每踏動齒輪就點亮燈飾，適合大、小朋友互動競賽。

(中時 )