澳洲22日證實，境內出現4起英國變種新冠病毒案例，最早早在11月底就入境，不過代理首席醫療官凱利仍強調，沒有必要封鎖英國，強調澳洲的飯店隔離系統相當安全有效。

英國出現變種新冠病毒引發全球高度關注，澳洲今（22）日再爆出2起相關病例，總病例數上升至4例，當中最早早在一個月前病毒就已入境。不過不學其它國家對英國祭出旅行禁令，澳洲官方重申「沒必要」禁止英航班降落，強調靠飯店隔離系統就能防堵病毒入侵。

綜合澳洲第7頻道新聞網（7News）、受澳洲廣播公司（ABC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲代理首席醫療官凱利（Paul Kelly）今日表示，自3月以來，已從飯店隔離系統中檢測出近2,500例新冠確診病例，當中4名患者身上的病毒株是英國變種病毒株。

澳洲昨日證實，2名從英國入境的旅客感染了變種病毒，今日總確診數倍增至4人。

另外，新南威爾斯州衛生局（NSW Health）發言人昨晚證實，早在11月底英國變種新冠病毒就已經進入澳洲，當時官方就已經從一名自英國入境的旅客身上檢測出變種病毒，第2例於本月7日發現。2名患者都是在旅館14天檢疫期中被檢測出來。

英國出現感染力更強的變種病毒，引發國際社會關注，除了原本的重災區倫敦與英格蘭東南部之外，英國各地都有少量病例，病例甚至輸出海外，包括荷蘭、丹麥、義大利、直布羅陀都有變種病毒蹤跡，包括德國、法國等全球超過40國都對英國祭出旅行禁令，禁止英國客機入境。

儘管病例增加，澳洲不甩他國作法、堅持做自己，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周一晚表示，目前沒有計畫禁止英國客機降落。

凱利今日也重申，「我們不認為有必要改變與英國相關的邊界措施」，「有許多澳洲公民現在仍住在英國，他們想要回到澳洲，我們仍歡迎他們。」

他說這些返國公民將進行14天隔離檢疫，強調大多時候「我們的隔離檢疫系統都是非常安全、有效的」。

澳洲自3月起，便要求所有入境旅客須在包括旅館在內的指定設施，自費接受14天強制隔離。

(中時新聞網)