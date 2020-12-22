台灣22日出現新冠肺炎本土病例，連續253天無本土病例破功，是由紐西蘭機師（案765）傳染給台籍女性友人（案711），外傳確診者是廣達旗下廣明的女員工，廣達門口下午仍聚集許多外送員，坦言「怕怕的」，也擔憂明起訂單銳減，因確診者工作地就在華亞科技園區，鄰近林口一帶的廠商都不敢大意，甚至有公司擔心群聚，已在研議重新規畫甚至取消大型尾牙活動。

廣達一早發出內部信，稱關係企業同仁接觸到新冠肺炎患者，不幸被感染確診，下令即起只能座位用餐，用餐勿交談，23日起更全面停用微波爐、健身房和會議室等公共場所，並採取門禁加嚴管制，若其他外部廠商有進廠需求，都得經副總同意，也禁止外送服務，消息瞬間傳遍鄰近科技廠。

實際到達廣達門口，人流進出頻繁，適逢午後時光，外頭聚集不少外送員，但都遭警衛阻擋靠近，不少員工走到戶外取餐，外送員笑說剛剛有看到新聞，坦言「也會怕」，也不諱言廣達訂單多，明起恐銳減，趁機賺一筆。

另有外送員說，過去也曾赴飯店或住家送過餐給隔離者，多放在櫃台，廣達雖採面交，但深信是大公司，人多會做好防護跟控管，不會太擔心，也覺得其他廠商可以彌補訂單缺口。

廣達員工私下表示，公司內部目前並無異狀，甚至一樣叫外送，當下午茶喝咖啡，感嘆：「明天開始就不能外送了！」不諱言公司門口常見熊貓或UberEats，也擔憂明起要祭五臟廟沒那麼容易了。

消息曝光後廣達立即發出聲明強調是子公司，外界也將矛頭指向廣明。有林口科技大廠的員工透露，公司主管中午就接獲通知，確診者位處華亞科技園區，建議群聚場合如尾牙等活動都盡量延後，員工紛紛擔憂正逢尾牙祭，恐被迫取消。

(中時 )