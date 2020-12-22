消基會隨即展開「反萊豬」連署，至今已有逾20萬民眾參與。（林良齊攝）

總統蔡英文8月底時突襲式宣布將開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發全國嘩然，消基會隨即展開「反萊豬」連署，至今已有逾20萬民眾參與，消基會日前赴立法院拜訪時，邀請民進黨團參與連署，但民進黨團幹事長鄭運鵬卻稱「我們已經決定」、「我們願意承擔」，消基會呼籲消費者可以致電給選區的立委表達民意。

據消基會統計，反萊豬連署從10月20日開始，截至今天為止已有接近20萬民眾參與連署。

消基會董事長黃怡騰表示，政府宣布開放萊豬進口後引發許多疑慮，但僅用行政命令方式試圖闖關，預計24日立法院會會審查該行政命令，許多民眾已表達強力反彈，但日前拜訪立法院各黨團時，各黨團皆同意反萊豬訴求，唯有民進黨團不願參與，更稱「我們已經決定」、「我們願意承擔（民意）」、「要做到以前的人不敢做的決定」、「台灣需要多一些選擇」等語。

黃怡騰說，但民主社會不應以民意為主嗎？對於站在民意反對面的民意代表十分遺憾，呼籲民眾打電話給選區的立委；至於民進黨稱要「一致性投票」，他認為，這是不負責任的說法，畢竟立委代表的民意不同，一致性投票為閹割的民主，這不是真民主。

消基會秘書長徐則鈺說，從10月底發起連署至今已有近20萬人參與連署，他強調，消基會不止反對萊豬，更反對含萊克多巴胺的任何肉品進口。

至於是否會呼籲消費者參與國民黨明天舉行的「反萊豬」遊行？黃怡騰呼籲，消費者可以站上街頭參加國民黨的遊行，鼓勵表達消費者的聲音。

(中時 )