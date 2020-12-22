王光祥等市場派在今年臨時股東會，百年大同公司經營權易主，並由林文淵接任大同董事長。大同今(22日)日召開記者會，市場原本預估在林文淵會說明年營運表現，卻爆出震撼彈，林文淵指出，「今天是我在大同最後一天」。

大同在今天召開記者會，林文淵親自上陣，先說明他到大同50天後所做的努力與改變。林文淵指出，大股東上週通知他將更換法人代表，原因是「時空環境不同」，雖然不懂更改原因，但他只能接受，將結束手邊工作。

林文淵強調，不是沒辦法把大同經營好，也不是不願意，自己沒有對不起股東和員工。此外，他延攬的總經理湯政仁、財務長陳明男也將同進退，2人已提出辭呈且獲批准。

林文淵在11月接任大同董事長，1個多月來他拜訪各部門主管，強調大同主管專業度很高，並要求將賠錢的投資都打掉，做好基本功，再搭配新業務，大同經營一定會好起來。大同去年認列華映及綠能等轉投資事業虧損，本期淨損逾91.5億元，但憑藉出售兩筆土地資產獲利百億元的挹注，轉虧為盈，EPS回升至1.24元，扭轉前年每股虧損高達4.75元的窘境。

(中時新聞網)