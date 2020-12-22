台灣基進高雄黨部批民進黨「忘記市長要兩年拚四年了嗎？」。（取自台灣基進高雄黨部臉書／袁庭堯高雄傳真）

高雄市議會總預算審查22日進入最後一天，國民兩黨議員出席狀況不佳，預算審查進度僅三分之一。台灣基進高雄黨部雙邊開砲，指國、民兩黨企圖加開「臨時會」領加班費，更批民進黨「忘記市長要兩年拚四年了嗎？」。

台灣基進新聞部主任張博洋表示，22日上午在場的議員人數僅有27席，導致審查會議流會。

高市議會目前只審完民政、社政的總預算案，再來是審議財經總預算，2021年的預算只審了三分之一，後續還有教育、農林、交通、警消衛環、工務等部門總預算還沒審。

下午三點再流會，勢必得加開臨時會才能處理預算，屆時每位議員一天的出席費一天就高達2450元，以65席議員計費，等於議會每天得多花10幾萬元開會，還不包含便當費的錢。

時代力量市議員林于凱日前也痛批，2021年議會預算歲入審查進入二三讀開始，每天不到五點就有議員提額數問題，清點人數未過半，只能散會，更有下午3：00開會、6分鐘後就散會的誇張紀錄。

林于凱指出，歲入審查每天有將近30個局處的首長列席，陪同的科長、承辦人，加起來少說120人，每天消耗在議會空等的時間，就超過數百個小時。韓市府執政，民進黨提清點；今年陳市府執政，換國民黨提清點，兩黨根本是假杯葛、真放水。議會沒有負起監督責任，更消耗公務人力，實在對不起市民、「爛死了！」。

「高市國民兩黨議員正常上班時間翹班，還敢開口跟市民要加班費？」張博洋痛批，國民黨身為高雄議會席次過半政黨，卻不出席審查預算。開會沒幾分鐘，還故意提清點人數，讓會議流會；民進黨高雄市議會黨團更是「連抵抗都不抵抗」，明知道審不完，還不發動甲級動員，難道是內部有人想放水？忘記陳其邁要「兩年拚四年」了嗎？

張博洋呼籲民進黨團應該要在下午三點甲級動員，做好議員的職責以及負責任的態度。人數不過半，絕對不是不開會的理由。更不該在毫無監督的情況下，放水讓預算草草通過。

(中時 )