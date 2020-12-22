21歲趙姓男子自稱竹聯幫明仁會大哥，吸收幫眾從事多起暴力討債，更在北市士林、大同區連續犯下兩起砸車、砍人案件，北市警方經連月邀查，21日前往幫派據點，循線逮捕趙嫌在內的5人，全案依組織犯罪、殺人未遂等罪送辦。

警方指出，明仁會分子因債務糾紛，11月13日在士林區狂砸1名何姓男子的兩部自小客車，還在門口叫囂示威，讓被害人心生恐嚇。

11月20日凌晨3時許，趙嫌又糾集手下，在大同區寧夏路口伏擊1名王姓男子，眾人沿寧夏路追砍王男和他的女友，造成當事人身中3刀，所幸送醫後脫離險境。

北市刑大偵二隊經循線追查，日前鎖定明仁會趙男涉有重嫌，21日兵分多路，前往北投、汐止等犯嫌據點，逮捕趙在內的5嫌，另查扣4部作案車輛、1把道具槍，另有球棒、藍波刀、手瓦斯噴霧器等證物。

趙嫌等人警訊時避重就輕，辯稱是有債務關係，但對內情多有隱瞞，警方偵訊後，依組織犯罪、殺人未遂、妨害秩序及毀損等罪送辦，另擴大追查該集團背後的不法網絡，全案持續偵辦中。

北市警方另呼籲，對聚眾街頭滋事及暴力犯罪一定依法究辦絕不寬待，持續貫徹「掃黑三打」策略，以具體行動壓制不法分子氣焰，展現將犯罪集團連根刨起決心。

寧夏夜市當街砍人 警逮明仁會5嫌

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(中時 )