市長盧秀燕強調，市府將組成「捷運故障審查委員會」審視改善作業，相關營運損失由北捷局代位求償，捍衛民眾安全與權益。（陳世宗攝）

台中捷綠線第17列車11月21日發生聯結器軸心斷裂事件，台中市政府要求北捷局和車輛原廠川崎重工擴大檢測，二次退回相關報告。台中市議會創下台灣自治史上首例，要求台北市政府捷運工程局長張澤雄22日到市議會說明故障處理情形，向受影響的民眾致歉。市長盧秀燕強調，安全是通車唯一原則，市府將組成「捷運故障審查委員會」審視改善作業，相關營運損失由北捷局代位求償，捍衛民眾安全與權益。

台中市議會召開臨時會，北市府由捷運工程局長張澤雄、捷運工程局機電系統工程處長蘇瑞文代表列席，張澤雄到市議會報告台說明中捷聯結器故障處理情形，並於會中接受多位市議員質詢，包括通車期程、代位求償、第三方審查委員會組成進度等議題。

對於議員關心北捷局報告內容是否讓中市府滿意？盧秀燕表示，通車首重安全，市府不會勉強上路，今日市府與北捷提出具有專業性的專案報告，但更重要的是車輛修復，張局長今天到台中市議會備詢應由議會定奪報告的完整性。

台北與台中皆會成立捷運相關委員會，議員關心以哪方委員會為主？盧秀燕強調，市府將組成的「捷運故障審查委員會」跟台北市政府成立的委員會功能不同，市府重點在於安全把關，台北則是調查故障原因與修復，目前委員會已籌組中，邀請委員以最專業客觀的角度替市民把關。

針對代位求償金額歸入北市府或中市府？張澤雄說，廠商提出改善方案須提供相關數據分析，包括產品設計分析等測試驗證，且須經過專家學者驗證，按照契約規定廠商提供瑕疵品需付違約金，根據三方協議書，北捷發包與三家廠商簽約，但北捷是台中市政府委辦相關計畫跟工程的單位，因此會代位求償。

交通局長葉昭甫強調，台中捷運綠線今年11月6日取得交通部營運許可函，11月16日開始試營運，針對連結器故障後續改善跟責任歸屬，中市府要求北捷及川崎重工從設計、材料、製造、安裝等四大面向擴大檢測，以利後續改善作為再思考通車時間點，提供市民後續安全舒適的環境，唯有安全才能通車，是中市府最高原則。市府也成立「捷運故障審查委員會」，協助市府審視改善作業精進完善，要求北捷後續契約等求償，本於契約針對損失求償。

張澤雄指出，川崎重工於今年12月10日提出調查報告及改善建議期程，為求慎重，由7位專家學者組成調查報告審查委員會，目前已召開2次會議，過去1個月2次親赴台中進行簡報；捷運局已暫停對廠商計價付款，依照契約，台中市政府如果有相關營運損失，可以由北捷局代位求償，已對廠商說明逾期違約的嚴重後果，要求廠商負起責任，儘速完成改善。

(中時 )