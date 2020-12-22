英國驚現變種病毒+本土案例又破蛋，台股今日開低走低、重挫207點，各大類股全盤皆墨，5日、10日線同步失守，回防14100關。台股今日盤初雖開低，但仍堅守5日線上，惟英國驚現變種病毒關掉航運類股多頭引擎，華航(2610)、長榮(2603)股價直落，衝擊類股指數急墜達6%，盤中倚靠鋼鐵、塑化類股奮力抗空，權值龍頭台積電(2330)也持穩堅守5日線，無奈尾盤傳出新冠本土病例，多頭嚇趴，各大類股紛紛翻黑，指數急殺近150點，終場集中市場收14177.46點，重挫207.50點，總成交值放大至2882.48億元；店頭市場收177.76點，跌1.60點，總成交值625.12億元。

分析師表示，台灣今日新增本土案例，空方大軍壓境，台股終場下跌逾200點，目前外資正處於耶誕假期心態保守，昨日淨空單口數約4500口左右，需留意下檔月線是否有撐，若跌破恐將會出現修正。

盤面上，近期強勢高飛的航運類股遭多頭棄守，由萬海(2615)、華航(2610)、長榮(2603)、長榮航(2618)等龍頭股帶頭下殺，類股指數重挫逾6%，一舉回吐近兩日漲幅，僅四維航(5608)一枝獨秀逆漲9%；疫情恐慌再起，口罩族群一飛沖天，恆大(1325)、南六(6504)、康那香(9919)及美德醫療-DR(9103)全鎖在漲停板；疫苗族群的國光生(4142)、高端疫苗(6547)聯袂大漲6%以上；檢測族群的亞諾法(4133)鎖在漲停板，ABC-KY(6598)、台康生技(6589)及寶齡富錦(1760)紛紛跟進飆漲；宏致(3605)歷經近10年的調整，明年可望收獲果實，獲利可望改寫近十年來新高，今日盤中亮燈漲停，終場收高8.02%、為37.7元，成交量爆衝至2.6萬餘張。電子權值股方面，台積電跌1.3%、聯電(2303)跌3.6%、鴻海(2317)跌0.3%、聯發科(2454)跌0.7%，整體半導體指數跌1.57%。

分析師表示，外資進入耶誕假期，台股目前動力將暫時以內資為主，投信、集團的年底作帳行情值得留意。今日雖然傳出台灣本土案例，短線不宜躁進以觀望為主，不過全球資金行情未減，長期大盤仍有上漲動能，操作上不妨留意空運、海運及面板等族群。

(時報資訊)