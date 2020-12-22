《電機股》林文淵：今天在大同最後一天 15:062020/12/22 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同(2371)今舉行記者會，由董事林文淵親自宣布公司這一個多月的營運狀況，50天內的大同有什麼不一樣。同時，林文淵也宣布今天是他在大同的最後一天。他強調，對員工抱歉，不清楚接任的人是誰，相信來的人有準備也有抱負！ 林文淵表示，大同董事會以「時空環境不同」更換法人代表將他撤換！ 才當大同董座50天 林文淵自爆「被請辭」 《電機股》融資戰外資 大同短線漲逾5成 (時報資訊) #大同 #林文淵 #是他 #最後一天 #電機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立法院24日萊豬表決 林右昌籲「理性」 12:432020/12/22 政治 廣達明起禁外送 最後一天外送單爆量 15:062020/12/22 生活 趙詠華自虧沒桃花揪林俊逸開唱 04:102020/12/22 娛樂新聞 史上保存最完好幼狼出土 揭5.7萬年前最後一餐 14:382020/12/22 搜奇 《電機股》永大經營權戰火燒 獨董黃福雄提解任 07:442020/12/22 財經 陸開啟省電模式 台商電力滿格 04:102020/12/22 焦點新聞 國立交通大學特聘教授陳冠能榮膺美國國家發明家學院院士 10:512020/12/22 財經 20歲男爽中頭獎5400萬 5年花光！奇蹟再起 09:432020/12/22 搜奇 中捷何時通車？盧秀燕：安全是唯一的日期 12:492020/12/22 生活 《電機股》大同下午記者會 市場關注全年獲利 11:592020/12/22 財經 豬模型太夯 藍委要帶「台灣豬」遊台灣 15:102020/12/22 政治 財經熱門新聞 驚傳廣達集團員工確診 台股收盤暴殺逾200點 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 鐵礦開採大戰 剛果掰了澳商 卻給了它3張許可證 - 財經 才當大同董座50天 林文淵自爆「被請辭」 - 要聞 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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