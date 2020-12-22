大同(2371)今舉行記者會，由董事林文淵親自宣布公司這一個多月的營運狀況，50天內的大同有什麼不一樣。同時，林文淵也宣布今天是他在大同的最後一天。他強調，對員工抱歉，不清楚接任的人是誰，相信來的人有準備也有抱負！

林文淵表示，大同董事會以「時空環境不同」更換法人代表將他撤換！

(時報資訊)