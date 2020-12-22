新冠變異病毒株讓股市恐慌，台股開低在14,348.11點，早盤鋼鐵股及航運股相對強勁，電子權值股台積電、聯電(2303)、鴻海(2317)、大立光(3008)皆跌。早盤原物料族群成為撐盤焦點，上市鋼鐵指數大漲3%以上，居類股漲幅之冠；航運股也是吸金重點，四維航(5608)緊鎖漲停板。然而中場過後，主力換人當，鴻海漲幅超過2%，站上90元，他電股崛起，正當多方蠢動之際，台灣出現本土病例，台股聞訊重挫逾200點，航運、觀光等類股跌深，反之生醫股急拉，終場收跌207.5點，為14177.46點，成交量2,894.61億元。今日外資(不含外資自營商)賣超99.8688億元，投信賣超5.0846億元，自營商賣超13.4657億元，三大法人賣超118.41億元。

台灣253天沒本土病例破功，疫情恐慌再起，口罩族群一飛沖天，恆大(1325)、南六(6504)、康那香(9919)及美德醫療-DR(9103)全鎖在漲停板；疫苗族群的國光生(4142)、高端疫苗(6547)聯袂大漲6%以上；檢測族群的亞諾法(4133)鎖在漲停板、ABC-KY(6598)、台康生技(6589)及寶齡富錦(1760)紛紛跟進飆漲。

近來強勢的鋼鐵股，因鋼價明年第一季漲勢確立，法人近期也持續買超，中鋼(2002)以及旗下中鴻(2014)同受外資青睞，中鴻今早再度大漲逾8%，惟市場漲多見好就收，春源(2010)、彰源(2030)、大成鋼(2027)、盛餘(2029)、中鋼構(2013)賣單湧出，下跌2~4%。航運股虎頭蛇尾，僅剩四維航(5608)大漲9%，最為強勢，台船(2208)、華航(2610)、長榮航(2618)、長榮(2603)、萬海(2615)大跌逾4%。二線塑化股今多頭蜂擁，台聚家族全數點火，台聚(1304)、台達化(1309)、亞聚(1308)均觸及漲停，華夏(1305)一度大漲7.5%，隨後因大盤重挫而收漲在2%之內。

國際股市及變種新冠病毒干擾，台股回檔修正，目前距離年底封關還有倒數8個交易日，外資耶誕長假前交投趨淡，電子股今日比重跌破5成，台股群龍無首震盪整理，盤中傳出本土病例消息，打亂腳步，指數重挫拉回5日線下，5日RSI為44.32，10日RSI為54.24，9日K值為56.83，9日D值為62.39，20日乖離率為0.43。外資連4日買超後今日轉空，賣超近百億元，資金出走落袋為安。

台股受到經濟展望佳的支撐，即使國外疫情嚴峻，仍信心滿滿在「萬四」後穩於高檔，然而今日台灣傳出本土病例讓投資人信心動搖，消息傳出指數如自由落體般向下，收跌逾200點。不過台灣目前僅傳出1例本土案例，後市疫情發展仍待觀察，新台幣依舊維持大升3角的強勢路線。台股資深分析師林成蔭表示，台股長線多頭不變，科技股仍是焦點。保德信高成長基金經理人葉獻文認為，台股回檔可分批布局，科技股以半導體、電子零組件、蘋果、5G相關為主軸，傳產則建議聚焦腳踏車、製鞋、成衣、工具機等消費類股。

(時報資訊)