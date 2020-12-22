國民黨多次抗議萊豬進口，而國民黨每次抗議都搬出來的「台灣豬模型」因為擬真度太高，一直成為熱門話題，不管上一屆還是這一屆都是矚目焦點。國民黨團總召林為洲今天把這隻豬扛到台北車站去，宣布接下來會帶它環島，請民眾一起出來跟他合照打卡，一起反萊豬。

林為洲今天跟國民黨立委謝衣鳳兩人扛著豬模型到台北車站，謝表示，藍委將會帶這隻台灣豬遊全台灣的景點，第一站先來北車，之後還會到全台灣各地打卡，宣傳台灣民眾不想吃萊豬、要吃台灣豬。有很多民眾反應說想跟這隻豬拍照打卡，因此會帶他跟民眾見面，民眾一起打卡照相。

林為洲此行也是為了宣傳國民黨將在12月23日起，在立法院濟南路上守夜抗議萊豬進口，從五點半開始舉行「最後的晚餐」活動，因為將來吃豬肉將不會安全，有可能會吃到萊豬，為了表達支持台灣豬，反對進口萊豬的聲音，呼籲民眾下班可以一起來參加反萊豬、顧食安。

林為洲也指出，將會帶台灣豬全省走透透，坐捷運、搭高鐵，一起宣傳反萊豬，如果最終他們還是沒擋下萊豬，國民黨還是會繼續發動反萊豬活動，元旦當天在碧潭有護食安健走活動，接下來藍委也會輪流帶著這隻有全國知名度的「台灣豬」到各地與民眾見面，大家一起打卡反萊豬。

(中時 )