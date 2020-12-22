realme今（22）日舉辦「4捨5入- Log in 5G」記者會，發表兩款5G新機realme X7 Pro以及realme 7 5G，這兩款機種分別採用聯發科天璣1000+以及天璣800U處理器，搭配閃充、高螢幕更新率等特性，期待帶領消費者一起從4G跨入5G！realme台灣市場商務長 鍾湘偉 也在今日宣布，品牌將在2021將在台推出全線5G手機，為5G手機普及盡一份心力。

realme X7 Pro 搭載6.55吋2400 x 1080 FHD+ 解析度的120Hz Super AMOLED螢幕，搭配聯發科天璣1000+處理器，提供8GB RAM +128GB ROM與8GB RAM +256GB ROM的款式。搭配3200萬畫素前置相機，6400萬畫素主相機（Sony IMX686感光元件）、800萬畫素超廣角相機、200萬畫素人像鏡頭與200萬微距鏡頭，支援Wi-Fi 6、藍牙5.0。也支援NFC、雙頻GPS、超薄螢幕指紋辨識、杜比全景聲雙喇叭，搭配雙nano-SIM卡，可支援5G+5G雙卡雙待。提供星宇黑、幻夢白、C位色三色。

realme X7 Pro具備電競級VC水冷散熱系統，100%覆蓋熱源，可將核心溫度最高降低10度。使用4500mAh電池，支援50W SuperDart超級閃充（USB-C充電連接埠），只需要40分鐘就可以充滿。主相機加入個人化調節ISO、快門的專業模式，更支援超級夜景4.0。

realme 7 5G則是採用6.5吋2400 x 1080 FHD+ 解析度的120Hz 暢速螢幕，搭配聯發科天璣800U處理器，提供8GB RAM +128GB ROM的款式。搭配1600萬畫素前置相機，4800萬畫素主相機、800萬畫素超廣角相機(119度)、200萬畫素人像鏡頭與200萬微距鏡頭，支援藍牙5.1並使用5000mAh電池，支援30W SuperDart超級閃充（USB-C充電連接埠）。也支援NFC、GPS、側邊指紋辨識、杜比全景聲，搭配雙nano-SIM卡，可支援5G+5G雙卡雙待。提供破曉之光（藍）、青出於藍（綠）兩色。

realme X7 Pro以及realme 7 Pro都支援5G NR，支援台灣5G主流頻段n1、n3、n5、n7、n8、n20、n28、n38、n40、n41、n77、n78頻段，也支援EN-DC。

realme X7 Pro 8GB RAM +256GB版本，將提供星宇黑、幻夢白、C位色三色。在台定價是NT$14990將在12月24日10:00正式開賣，因應當日是聖誕夜，購機加贈realme Buds Wireless Pro無線藍牙耳機，將於realme網路商店、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物、蝦皮商城。12/26-12/27在realme品牌專櫃購機同享加贈realme Buds Wireless Pro的優惠。此外，realme X7 Pro 也將在今日於realme網路商店限量開賣，享首日購機優惠。

realme X7 Pro 8GB RAM +128GB版本，將提供星宇黑、幻夢白兩色。在台定價是NT$13990。將在2021月1月1日全通路開賣，線上可在將於realme網路商店、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物、蝦皮商城購買；線下通路包含realme品牌專櫃、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大門市開賣。

realme 7 5G則在台推出破曉之光（藍）、青出於藍（綠）兩色，在台定價是NT$9990，是realme在台推出首款萬元以下5G手機的選擇。將在2021月1月1日全通路開賣，線上可在將於realme網路商店、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物、蝦皮商城購買；線下通路包含realme品牌專櫃、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星門市開賣。

除了推出新5G手機，realme發出奇招，邀請知名動畫《怪獸電力公司》角色設計師Mark A. Waish跨刀設計realme潮玩大使（Chief Trend Officer）- realmeow。realmeow擁有與品牌代表色相同的黃皮膚，討喜的貓形外觀與啤酒肚身形，搭配潮流黑色鐳射眼鏡，展現自信、勇敢無畏的氣質，將品牌敢越級的精神具象化，將成為realme與用戶之間的精神樞紐。realme今日也宣布推出全球限量800隻的realmeow潮流公仔。並宣佈未來將會持續推出realmeow香菇周邊與訂製款手機，與AIoT類產品。

為與用戶一起迎接2021年，realme網路商店將獨家推出Happy Meow Year組合，包含realme X7 Pro(8+256)C位色與realmeow潮流公仔，限定價NT$14990，在台限量10組，將在2021年1月1日10點開賣，搶到的幸運real迷可直接升等2021年realme網路商店VVIP，可享一年三次節日小驚喜，還有兩款重點新機的優先購買權。

(科技)