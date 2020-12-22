耶誕節將近，家家戶戶正準備歡慶耶誕節，年輕人也準備各式禮物準備交換，彰化郵局22日帶著集郵周邊商品，文具、存錢筒等禮品，送到大城鄉美豐國小給全校47名小朋友，彰化郵局副局長陳樂明說，偏鄉孩童資源有限，今天特地到大城送愛心，希望點燃孩童的幸福之光。

陳樂明說，偏鄉弱勢學童，在社會資源上都與都市小學有明顯差異，可能因為交通不便、資訊、資源等不夠充裕的情況下，造成學習環境貧瘠，慢慢與都市小學拉開距離，因此藉著將愛與溫暖，送到社會偏鄉小學，希望能許孩子一個小小的夢想，展望未來，朝著夢想邁進。

豐國小校長陳靜德表示，美豐國小有47個小朋友，地處偏鄉資源匱乏，但仍盡力辦學，感謝社會資源湧入，讓美豐可以發展各項藝文特色教學，學生也很珍惜所有學習機會，像是小提琴、繪畫、陶藝等，今年全國教育傳承盃還拿下國小技藝組技藝太鼓組冠軍，相當不容易。

陳靜德，學校有6成以上學生，是隔代教養、單親或新住民等較需要受關注的學生，偏鄉小學資源不足，多半都是由社會的愛心團體，募集資源讓孩子可以安心就學，感謝彰化郵局今天送來耶誕禮物，讓孩子們感受濃濃的耶誕氣息，讓寒冷的耶誕節更加溫暖。

(中時 )