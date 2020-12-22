四位直接知情的消息人士表示，字節跳動正就收購中國移動遊戲開發商與發行商中手游科技集團的股權進行商談。字節跳動欲加強它的下一個業務增長支柱。

不過字節跳動否認傳聞，指不屬實。

目前遊戲產業繼續受益於抗疫措施，這些措施迫使人們宅在家裡，提高了遊戲下載量。

其中兩位消息人士稱，字節跳動計劃收購部分或全部中手游（CMGE）現有股東Fairview Ridge Investment Ltd持有的27.6％股權。

Fairview Ridge是一家由中手游董事長肖健和副董事長冼漢迪控股的投資公司。

另一消息人士稱，字節跳動料提出以每股4～5港元的價格收購這些股權。這個價格區間相當於較中手游21日收盤位3.08港元溢價30％～62％。

據監管文件顯示，肖健和冼漢迪是中手游最大的股東，他們通過多個實體分別持股33.9％和32.6％。

路透計算顯示，按中手游21日市值9.97億美元計，27.6％股權的價值為2.75億美元。

其中三位消息人士稱，字節跳動認為遊戲是它的下一個戰略增長領域，數月以來一直在物色投資資產，以建立自己的遊戲產品組合。

騰訊8月提出以15億美元收購樂遊科技控股有限公司。兩位消息人士表示，那使得中手游成為字節跳動顯而易見的目標。

其中一位消息人士稱，如果交易成功，字節跳動可能成為中手游的單一最大股東。但消息人士也指出，交易有待最後敲定，可能會有變動。

(工商 )