勞動基金炒股案從復華投信開始，多家投信被捲入炒股疑雲，昨日檢調又搜索統一投信，金管會副主委許永欽22日在高雄視察高雄雙語分行時指出，金管會對投信界、人員本來就有例行性監理，會全力配合檢調，未來若投信確定涉及違法，會視程度祭出一定處分。金管會目前對投信就已有四大強化監理措施。

許永欽指出，金管會對投信業、人員本來就有日常業務監理持續進行，此次是一偶發事件，未來不排除列入加強金檢項目，未來會持續加強內控、人員誠信、基金績效列入檢查項目。

此次勞動基金涉案的復華、統一投信未來是否代操業務資格會受限？許永欽指出，會先了解這些投信出什麼問題，因為他們也是循正常投標程序取得標案，未來如何防止不正常、不誠信的行為發生，會有全面性的檢討。未來若發現涉違法、違背內控機制的話，會視違法程度做行政處份。

會約談統一投信嗎？許永欽指出，業務局看根據業務需求看有無訪談必要性。

對於金管會是否總是慢半拍、出事後才發現有問題？許永欽強調，金管會「一直都有全盤監控中」。未來會有未爆彈再出嗎？是否對勞動基金代操業者做全面清查？許永欽表示，這些日常監理都在做了。

許永欽於23日將赴立法院衛環委員會針對「勞動基金違法炒股事件檢討報告暨強化監督及內控機制」進行專案報告，報告中指出，金管會已有四大強化基金(或全委)經理人之監督機制，包括：

一、 全力配合檢調機關進行調查：針對媒體報導部分投信事業可能涉案部分，金管會全力配合檢調機關進行調查，並瞭解案關公司及人員涉案狀況，若發現涉違反投信事業管理法令規定，將依法嚴懲不貸。

二、 重申經理人不得接受他人指示影響投資操作：金管會已函請投信投顧公會轉知所屬會員公司，運用委託投資資產從事投資或交易，應秉持專業判斷，不得接受他人指示影響其投資操作。

三、 強化查核基金(或全委)經理人關聯戶：強化查核投信基金(或全委)經理人及其配偶、未成年子女或其關聯戶等帳戶之機制，以嚇阻投信基金(或全委)經理人利用人頭戶進行交易。

四、 加強職業道德教育及宣導：金管會持續督導投信投顧公會提供有關職業道德或法令遵循觀念宣導課程，以提升投信人員遵法意識。

(工商 )