農委會林務局22日在農委會主委陳吉仲見證下，召開記者會公布「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，預計於2021年1月1日上路實施，未來政府將給付「生態薪水」給配合制度的友善生產者與在地居民，作為他們代全民良善管理土地，維護重要公益價值的報酬。

陳吉仲指出，保育與生產密不可分，人類本來就是要把保育做好，才會有所謂的生產，目前先針對石虎、草鴞、水獺與水雉四種物種及保育類動物之棲地推動生態給付，將來希望能夠納入更多需保育的物種，而這也仰賴所有國人的支持與努力。

林務局局長林華慶也指出，台灣有近六成保育類野生動物生活於淺山、平原的私有農地或林地，也是最容易受到開發壓力及工業化農業影響的區域，許多里山動物如石虎、草鴞、水雉首當其衝。因應農田生態系面臨的衝擊，具有生態服務給付內涵的對地補貼制度在英國及歐盟許多國家已行之有年。

林務局也從2011年開始，針對貢寮水梯田試辦生態服務給付先驅計畫，近年也陸續針對水雉、石虎導入農田生態維護的勞務補貼，歷經長時間的經驗累積與成效評估後，終於綜整推出完整的生態服務給付推動方案。

林務局說明，友善農地生態服務給付標的為石虎、草鴞及水雉，單一土地面積需達0.1公頃以上，水雉田區滿足度冬期於作物收成後維持蓄水狀態且不灑播含農藥稻穀條件者，每公頃核發8千元獎勵金；若能進一步滿足不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出規範條件，石虎、草鴞、水雉田區每公頃可核發最高2萬元獎勵金；其中願意配合架設自動相機監測且拍攝到石虎出沒者，每個案區域再核發1萬元獎勵金，每年以申請1次為限。

自主通報給付則包括入侵通報及繁殖通報兩大類，入侵通報以石虎、水獺為對象，地主於私人水塘或家禽場域發現疑似水獺危害水塘或石虎入侵，不危害動物生存而立即通報縣市政府勘查確認，即可發給獎勵金3千元；若進一步配合監測拍攝到石虎、水獺，可再加碼核發1萬元獎勵金，每個場域以1次為限。而繁殖通報以水雉為對象，農友主動通報農地範圍內發現水雉繁殖巢位，每巢成功孵化幼鳥1-3 隻核發獎勵金 2千元，4隻以上核發獎勵金3千元。

巡護監測給付由在地社區團體成立巡守隊，巡護石虎、草鴞、水獺及水雉棲地，並協助通報及拆除違法獵具、配合辦理相關保育宣導工作，每年每隊核發6萬元獎勵金；若巡守範圍內以自動相機拍到石虎、水獺影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以2次為限。

棲地維護部分，「水梯田」若能維持終年蓄（湛）水狀態，且不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網，並符合農藥安全檢出規範條件，每公頃土地最高可核發3萬元；「水田」維護條件與水梯田相同，差異在於維持蓄(湛)水狀態為休耕期間而非全年，符合者每公頃土地最高可核發2萬元；「陸上魚塭」收穫後於10月至翌年3月期間，至少維持連續1個月可供水鳥利用覓食之適當水位，且滿足周圍塭堤不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網等條件，每公頃土地最高可核發1萬元；「國有林事業區外私有保安林」能維持保安林林相完整或配合政策改正造林，同樣不使用毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網，並定期清除垃圾、廢棄物者，每公頃土地最高可核發2萬元。

棲地營造部分，依不同棲地型態，農友落實「生產地景保全」以及「自然資源活用」2類別相關工作，前者例如草生田埂、生態溝、田埂加寬、補植適地原生種複層林等棲地改善，後者例如進行棲地動植物生態觀察紀錄等，每類別最高各可加發1萬元營造獎勵金。

棲地成效部分，農友配合棲地營造執行生態觀察紀錄，經專業鑑識於農地上發現3種國家易危等級以上之瀕危植物，或是3種以上保育類野生動物，每案最高加發1萬元成效獎勵金，同時滿足動、植物保育成效者，可累加申請至高2萬元。

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