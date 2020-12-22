富士達保險經紀人新服務據點「台中六區部」22日開幕，由職場負責人業務總監楊筌傑率領菁英團隊，全力深耕大台中地區，提供多元且專業的保險規劃服務。

開幕茶會超過百位嘉賓，多家合作產壽險公司代表皆出席祝賀，包含新光人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽、全球人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、友邦人壽、元大人壽、華南產險、國泰產險、富邦產險、泰安產險、明台產險、台壽保產險等。面對保險客製化需求急升的趨勢，富士達保經將把握機會積極拓點，持續壯大服務版圖。

大台中地區一直是保經業者「兵家必爭之地」，而富士達保經創立14年來持續用心經營在地商家與客戶，並投入大量資源招募優秀人才，在大台中地區站穩腳步，品牌更深獲信賴。目前於中部設有13處服務據點提供彰化、台中及南投等地保戶最合適的保險規劃服務。

富士達台中六區部是由30多位業務菁英所組成的精銳團隊，不僅所有高階主管均有金融保險業15年以上資歷，且七成以上主管曾獲得MDRT百萬圓桌與國際龍獎IDA殊榮。此外，成員逾70％皆為七年級生，更能貼近青壯年群族的想法與需求，提供最實際的人生規劃建議。

台中六區部職場負責人的業務總監楊筌傑踏入保險業已逾十多年，因為看好未來市場趨勢，五年前毅然選擇加入富士達。

而公司完善行政支援及資源挹注，加上商品多元的優勢，協助楊總監短短數年內便締造許多佳績，接連「解鎖」買房、買車、生子等人生成就。

楊筌傑表示，大環境雖充滿嚴峻挑戰。但不論如何變化，保險產品的剛性需要永遠都存在著，業務同仁必須隨時做足準備，以專業服務取得客戶信賴，才能持續立足於競爭激烈的保險業。另外，找到合適的公司更是重要關鍵，非常感謝富士達全方位的協助，以及團隊的全力支持，讓成立新職場不再只是「夢」，也讓我再次「解鎖」人生新成就。

2020年富士達保經積極擴點，不僅於桃竹地區成立「教育訓練育成中心」，更陸續在嘉南及高屏地區等地區插旗。

富士達保經董事長廖學茂表示，保經公司崛起的趨勢已成事實，保險業務人員該如何選擇優良公司，更是重要課題。在疫情及「IFRS17」制度即將上路的影響下，富士達今年依舊繳出亮眼成績單，甚至不停擴展服務版圖，而這樣優異成績若不是公司體質健全是難以達成的。

此外，富士達也投注更多資源在「數位學習」系統，透過實體課程及線上課程雙軌搭配進行，提供豐富多元的內容，包含考照、商品、法規到銷售等等，讓公司同仁能夠不受時空限制，更有彈性地精進自身專業，提升便利性及學習效率。

富士達保經提供全方位的行政支援及完善的教育制度，誠摯邀請所有優秀保險人才加入富士達一起追夢、解鎖人生成就。

(工商 )