大同董事長林文淵在11月接掌大同後，今天親上火線說明營運表現。林文淵卻爆出震撼彈，他指出，「今天是我在大同最後一天」。

百年大同公司經營權易主，林文淵在11月接任大同董事長。大同在今天召開記者會，林文淵親自上陣，先說明他到大同50天後所做的努力與改變。

不過，林文淵指出，大股東上週通知他將更換法人代表，原因是「時空環境不同」，雖然不懂更改原因，但他只能接受，將結束手邊工作。（編輯：張良知）1091222

(中央社)