被通知解職 林文淵：今天是我在大同最後一天 16:532020/12/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同董事長林文淵在11月接掌大同後，今天親上火線說明營運表現。林文淵卻爆出震撼彈，他指出，「今天是我在大同最後一天」。 百年大同公司經營權易主，林文淵在11月接任大同董事長。大同在今天召開記者會，林文淵親自上陣，先說明他到大同50天後所做的努力與改變。 不過，林文淵指出，大股東上週通知他將更換法人代表，原因是「時空環境不同」，雖然不懂更改原因，但他只能接受，將結束手邊工作。（編輯：張良知）1091222 《電機股》林文淵：今天在大同最後一天 才當大同董座50天 林文淵自爆「被請辭」 (中央社) #大同 #林文淵 #今天 #原因 #11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》錯愕被換投！林文淵：和王光祥關係沒惡化 但難再合作 16:142020/12/22 財經 掌大同50天突遭撤換 林文淵錯愕：不懂做錯了甚麼 16:502020/12/22 財經 廣達明起禁外送 最後一天外送單爆量 15:062020/12/22 生活 黃秋生喊話工作快找上門 曝心臟有點虛弱 16:052020/12/22 娛樂 《電機股》融資戰外資 大同短線漲逾5成 10:342020/12/22 財經 黃士修與台大學生筆戰被控妨害名譽 下午警局應訊 17:092020/12/22 社會 想吃火鍋、進補又怕痛風 專家：做好這些準備就不怕 17:472020/12/22 健康 豬模型太夯 藍委要帶「台灣豬」遊台灣 15:102020/12/22 政治 《傳產》六都單人宅 11年大增近7成6 07:442020/12/22 財經 台南下營掩埋場抗爭再起 500位鄉親要求市府撤案 12:152020/12/22 寶島 中捷停駛 藍綠議員磨刀霍霍 04:102020/12/22 地方新聞 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 驚傳廣達集團員工確診 台股收盤暴殺逾200點 - 財經 引入台積電文化？ 梁孟松在中芯3年作風 內部人這樣說 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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