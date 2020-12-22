29歲南韓知名網路辣模申才恩外型甜美，還擁有34E罩杯的火辣身材，2019年她升格為人妻仍然人氣不減，在網路上吸引超過217萬人追蹤，申才恩不時會在IG分享火辣照，這幾月都因為疫情躲在家，她也開始打遊戲殺時間，曬出一系列性感生活照，讓粉絲們一飽眼福。

申才恩這幾個月都待在家，也開始玩起前陣子大紅的《動物森友會》，日前她在IG曬出2張打遊戲的影片，一張是在電視前認真打著遊戲，只見她身穿一件貼身短版一字領上衣，露出了性感直角肩線及S曲線，下半身則穿著材質輕薄的棉褲，黑色丁字褲若隱若現。

另一段畫面則是申才恩側躺在地上，拿著switch緊盯螢幕，上帝視角拍出她呼之欲出的雪白雙峰及天鵝頸，申才恩也在內文問道：「你想玩更多遊戲嗎？」凹凸有致的身材曲線辣照讓網友陷入暴動，紛紛激動直呼，「想和妳一起玩！」、「這姿勢，我喜歡」、「真想抱上去」。

(中時新聞網)