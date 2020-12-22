遊戲橘子攜手Kakao Games共同營運的韓國小說IP同名手遊《月光雕刻師》今(22)日開放【聖誕老人的苦惱，尋找魯道夫】及【裝飾聖誕樹】活動，完成指定任務，輕鬆取得聖誕限定時裝、傢俱，同步推出【聖誕節點名】、【Welcome 2021 點名簿】、【強化費用折扣活動】讓玩家們從聖誕節一路迎接2021！此外，新單人副本「被遺棄的前哨基地」、新組隊副本「扭曲的空中花園」，及四個全新地圖「巴羅克山脈」、「南部巴羅克山脈」、「咆嘯山谷」、「塔姆林」，一同帶給冒險者們年末假期必玩的豐富內容！

《月光雕刻師》聖誕系列活動！超可愛馴鹿角帽子、聖誕項鍊、聖誕樹及裝飾品限時釋出！

《月光雕刻師》於12月22日維護後至01月13日 23:59，開放活動【聖誕老人的苦惱，尋找魯道夫】及【裝飾聖誕樹】。在【聖誕老人的苦惱，尋找魯道夫】任務中，玩家需狩獵「黑鼻子馴鹿」，並將打倒「黑鼻子馴鹿」後的線索提供給「聖誕老人」，並將「聖誕老人」心意傳遞給「魯道夫」，可取得超可愛「馴鹿角帽子」。在【裝飾聖誕樹】任務中，玩家成功挑戰「渾沌之門」副本，可隨機獲得製作聖誕樹的活動道具「沒有主人的禮物袋」，並隨機開出「松樹樹枝」、「紅色襪子裝飾」、「藍色襪子裝飾」、「綠色襪子裝飾」、「銀色鈴鐺裝飾」、「金色鈴鐺裝飾」。玩家可使用活動期間所獲得的各項道具，裝飾個人廣場上的聖誕樹，提高「裝飾階段」，將聖誕樹佈置到階段四，可獲得提升移動速度的「聖誕項鍊」及裝飾小屋的「聖誕樹」。

官方同步推出【聖誕節點名】、【Welcome 2021 點名簿】及【強化費用折扣活動】讓大家從聖誕一路開心迎接2021！

※聖誕節點名

連續10天每日可分別領取「強化保護石」、「受祝福的武器強化卷軸」、「珍貴的月光石箱子」、「閃耀女神的祝福」、「高級戰利品箱子」虛寶道具。

※Welcome 2021 點名簿

為期28天，每天登入可領取強化卷軸、藥水、金幣等多樣遊戲資源。

※強化費用折扣活動

在活動期間內武器／防具／飾品強化的金幣消耗全部獲得50%折扣！

《月光雕刻師》聖誕限定裝飾物。(圖/遊戲橘子提供)

新副本、新地圖同步開放！通關就有機會拿「傳說級裝備」及「英雄級裝備」！

《月光雕刻師》同步開放六大全新內容：單人副本「被遺棄的前哨基地」、組隊副本「扭曲的空中花園」，及四大全新地圖，讓冒險者盡情探索。

此次開放的單人副本「被遺棄的前哨基地」，是充滿火屬性怪物的地域，玩家需配備抗火性質的裝備才能對況副本中的強力怪物，挑戰成功有機會取得傳說級裝備！新組隊副本「扭曲的空中花園」充斥著雷電屬性怪物，需要提高雷電抗性並使用毒屬性攻擊，透過團隊合作、才能提高過關機率；挑戰成功有機會獲得各種鍛造資源，或是以下裝備：

※「瓦爾杜」系列裝備：傳說級裝備，是目前所有一階傳說裝備中最強的系列！

※隱身斗篷：穿上後只要不被攻擊到，就可以永久隱形，就算移動也不會暴露出來

※吸血戒指：可獲得吸血功能

※保護斗篷：增加移動速度，且可以讓受到的任何傷害無條件減低10%

《月光雕刻師》全新組隊副本「扭曲的空中花園」。(圖/遊戲橘子提供)

此次開放四大180等級全新地圖：「巴羅克山脈」、「南部巴羅克山脈」、「咆嘯山谷」、「塔姆林」，更多遊戲資訊請持續鎖定《月光雕刻師》官方消息。

beanfun!獨家活動再登場、月光摩天輪、轉轉拿iPhone 12！

感謝台港澳玩家對遊戲開服的熱情支持，官方再次於beanfun!推出【月光摩天輪】活動，12月22日中午12:00至01月03日23:59，每日可進行一次抽獎機會，可取得「閃耀女神的祝福(7日)」*1、「高級屬性石箱子」*10、「受祝福的強化武器卷軸」*3、「材料箱子」*10、「戰利品箱子」*10、「雕像材料箱子」*10、金幣30萬，最大獎iPhone 12一台！

(科技)