太恐怖！一名14歲烏克蘭少年，在持刀猛砍自己的阿姨與年僅4歲表弟數十刀後，竟直接用舌頭舔刀子上的血，還對著倒地的阿姨讚嘆「味道很美味」，場面令人感到毛骨悚然。

這起恐怖事件發生在烏克蘭首都基輔近郊一個村莊Kriukivshchyna，時間是在半年前。被害女子尤利婭（Yulia Nevgodovska）近日接受媒體訪問，回憶這段恐怖經歷，仍讓她感到不寒而慄。

據《太陽報》報導，尤利婭回憶，事發當天她進入外甥的房間準備打掃，發現木地板上有一道一道的劃痕，她問外甥怎麼回事，他沒有回答就離開，尤利婭事後猜測，那應該是外甥用刀刻出來的。

之後尤利婭在廚房找到外甥，對方突然拿刀衝向她猛刺，受傷尤利婭立即帶著4歲兒子米哈伊爾（Mikhail）逃出屋外，並打電話求救；不料，姪子竟從屋內追到院子，繼續攻擊2人，尤利婭擋在米哈伊爾前再度被刺傷。

更驚悚的是，姪子此時竟伸舌舔起刀上的血，並對尤利婭說道，「味道很美味，你的鮮血充滿了我，歡迎來到我的世界！」令她感到毛骨悚然。

所幸，救護人員即時趕到，尤利婭母子保住性命。烏克蘭警方已將少年逮捕，但因他未成年，所以並未公布名字，他向警方宣稱因為遭到家暴才行兇，不過警方並未查到支持少年說法的相關證據。少年涉犯謀殺未遂，若罪名成立，最高刑期高達15年。

(中時新聞網)