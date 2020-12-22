由台灣大哥大連續第四年冠名贊助的TLPGA台巡賽年終大賽「台灣大哥大女子公開賽」，23日在東華高爾夫球場點燃封關戰火。這場比賽幾乎網羅所有台灣旅外的職業高球女將，包括旅美的LPGA「台灣一姊」徐薇淩、李旻、錢珮芸、旅日的姚宣榆與蔡佩穎，以及在韓國韓巡賽征戰的陳宇茹；此外，衛冕冠軍林子麒、TLPGA 台巡賽年度積分排名前20名的高手包括吳佳晏、劉嬿與石澄璇也都在角逐后冠行列中，比賽卡司堅強，激烈競爭精采可期。

備受矚目的兩位台灣大哥大贊助選手徐薇淩與2018年在這場比賽拿下冠軍、突破低潮的李旻，以及確定提前拿下今年TLPGA賞金后的富邦金控贊助選手陳宇茹，今年都連續第二年以行動力力挺東家與台灣女子高球。另一方面，陳宇茹的同門師姊旅日名將姚宣榆也再度加入戰局，讓這場總獎金300萬的台巡賽年度球季壓軸大賽，備受各方高度期待。

台灣大哥大董事長蔡明忠在開球時表示，「今年是我第4度為台灣大哥大女子公開賽開球，雖然這場職業女子高球大賽雖然還很年輕，卻已經創下各種膾炙人口的驚人紀錄，特別是2018年締造同一場比賽，四人在同一洞、打進一桿進洞的金氏世界紀錄，也讓這場賽事永遠留名世界高球青史。這項傲人的成績，正好呼應台灣大哥大全新的品牌精神Open Possible 能所不能。」

蔡明忠說，全球疫情仍十分嚴峻，眾多國際運動賽事因此停辦，使得選手們缺少展現實力的機會。台灣十分幸運，相對國外安全許多，讓我們得以繼續舉辦台灣大哥大女子公開賽，也讓台灣高球選手在許多國際比賽受到影響之際，能夠擁有繼續交流切磋、提升球技的表演舞台。未來在面對國際賽事時，能有更好的表現，讓台灣被世界看見，相信也將為今年的比賽成就更多經典的精采賽事瞬間。」

台灣女子職業高爾夫協會(TLPGA)理事長劉依貞表示，很感謝台灣大哥大今年連續第四年大力贊助這場台巡賽年終最重要的大賽。高爾夫運動由於在戶外舉行，選手與觀眾可以直接接觸藍天、綠地與新鮮空氣，彼此間也沒有肢體接觸，因此得天獨厚比較不受新冠疫情影響。但國外疫情持續嚴峻，不少國際高球比賽不是被迫取消、延期，就是只能「關起門來」比賽。關門比賽少了現場觀眾的歡呼聲與掌聲，難免有缺少臨場感與熱鬧氛圍的遺憾。所幸台灣因為疫情管控相對得當，比賽不但如期舉行，觀眾仍然可以進場為球員加油，讓比賽保有100%的完整性。

2020「台灣大哥大女子公開賽」因為新冠肺炎疫情關係，國外選手今年不克前來台灣參賽，但這場比賽過去三年中，有兩屆(李旻、林子麒)最後都是由台灣選手留下冠軍獎盃，證明台灣選手的實力絕對不下於外籍選手。大會今天先禮後兵進行職業業餘配對賽，正式比賽明天將在林口東華球場登場，共有96位好手與賽。由於今年外籍選手無法參賽，主辦單位特別開放歷來最多的名額給業餘選手磨練身手的機會，參賽的28名業餘選手包括目前世界女子業餘高球排名高居第二的侯羽薔，以及2019年在日立慈善盃女子高爾夫菁英賽拿下技驚四座亞軍的旅美亞歷桑那大三學生張雅淳。

明年可望代表台灣出征東京奧運高球賽的徐薇淩因為疫情關係，今年LPGA美巡賽只打了年初的三場比賽，還來不及完全熱身，就因為美國疫情大爆發只能暫時返台，一方面持續自我訓練，一方面也「回娘家」投入TLPGA台巡賽，今年迄今有兩場比賽拿下前十名，本週希望可以更上層樓。

2018年台灣大哥大女子公開賽打出一桿進洞、最後奪得睽違多時后冠的李旻近來手感絕佳，最近兩場TLPGA大賽都有奪冠機會。其中十月下旬的緯創女子公開賽她連續領先了前兩回合，上個月的歡樂友緣女子公開賽後兩回合則一路獨走，最後以低於標準桿15桿的201桿佳績，繼2016 TLPGA暨老爺公開賽、2017日立慈善盃、2018台灣大哥大女子公開賽，拿下個人台巡賽第4勝，是本週問鼎冠軍的大熱門。

另一位冠軍熱門人選則是這兩年轉戰KLPGA韓巡賽的陳宇茹。陳宇茹今年年初抱走日立慈善盃后冠後穩居TLPGA賞金后寶座，其後返回韓國參加了四場比賽，最佳成績是McCol龍平公開賽的並列第17名，後來也因疫情爆發返台調整休息。至於2017年台灣大哥大女子公開賽延長加賽不敵泰國選手普洛依薔普的姚宣榆，今年也因為疫情以台巡賽為主戰場，本季在TLPGA有兩場比賽都屈居亞席、與冠軍擦身而過，本週她將全力衝刺問鼎后冠。另一方面，今年還沒在比賽打進前十名的林子麒，這場比賽也將力爭上游，全力尋求衛冕。

(中時 )