由遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（22）日推出聖誕限時活動，準備眾多好禮回饋玩家，包括限時稱號、限定坐騎、寵物以及各式好康道具，而活動期間各國戰城池雕像還將變身為聖誕樹造型，邀請玩家一起在九州度過美好的聖誕佳節！

聖誕禮物大作戰 找回禮物拿好禮

聖誕老人來到九州時不小心遺失禮物，即日起至明年1月5日止，玩家只要完成指定任務「找回遺失的禮物」，蒐集100個聖誕禮物，就可獲得稱號道具「別緻的聖誕襪」及聖誕限定稱號「Merry Xmas!」。玩家可透過每日挑戰、擊敗聖誕BOSS「變異雪人」、以及參與戰場「赤壁之戰」或「官渡之戰」蒐集聖誕禮物。而聖誕禮物不僅可以兌換稱號、領取道具之外，還有機會獲得聖誕限定坐騎外觀幻化卡！

聖誕禮物大作戰 限時活動開跑。(圖/遊戲新幹線提供)

禮物達人初體驗 擊倒雪人救九州

在聖誕節前夕，竟有大量變異雪人入侵九州，玩家必須挺身而出協助聖誕老人，只要成功擊敗雪人就可獲得「拐杖糖」、「薑餅人餅乾」、「聖誕樹餅乾」等多項聖誕道具，玩家還可蒐集聖誕道具製作成「聖誕禮物」領取好禮。此外，達60級以上的軍團夥伴還可以挑戰聖誕軍團任務，迎戰限定BOSS「變異雪人」，挑戰成功即可領取限時好禮「天將雪人包」及獎勵，趕緊號召軍團成員們，一同壯大軍團聲勢！

聖誕福利限時領取 群英相挺來逗陣。(圖/遊戲新幹線提供)

聖誕狂歡 幸運轉盤降臨

為感謝玩家在2020年支持與愛護，官方特別加碼推出「幸運轉盤」活動，凡於活動期間至遊戲商城達指定條件，就有機會獲得「七星轉命術訣」、「盾甲之牆術訣」、「浮雷光陣術訣」、「妖刀天舞術訣」、聖誕限定寵物「麋鹿」等多項大獎！如使用MyCard儲值，還有額外機會取得「轉盤代幣」，讓大獎不再遙遠，機會多更多。

聖誕幸運轉盤降臨 趕快來試試手氣。(圖/遊戲新幹線提供)

(科技)