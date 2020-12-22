港口宮主委張萬傳（左四）強調：「這次真的沒有談到政治啦」。（港口宮提供／張毓翎嘉義傳真）

花蓮縣長徐榛蔚（左四）今日到嘉義縣朴子配天宮參拜。（張毓翎攝）

花蓮縣長徐榛蔚（右一）也特別參觀配天宮。（張毓翎攝）

桃園市長鄭文燦、花蓮縣長徐榛蔚22日出席台南正統鹿耳門聖母廟「鹿耳門牌樓」落成典禮後，分別到嘉義縣東石鄉港口宮及朴子市配天宮參拜，2個行程皆未公開。港口宮主委張萬傳說，鄭文燦此行與政治無關，純粹是參拜行程；另一邊，徐榛蔚則為宣傳花蓮吉安鄉聖南宮明年的媽祖文化祭，特邀配天宮來參香祈福。

桃園市長鄭文燦被視為綠營下屆總統熱門人選，繼上次9月11日參訪嘉義縣新港鄉板陶窯藝術村及奉天宮，4個月後又來嘉義縣參拜，引發關注。

「真的沒有談到政治啦」港口宮主委張萬傳強調，鄭文燦和港口宮首席顧問丁文星有交情，上次鄭來港口宮參拜，是在新聞局局長任內，而這次也是在丁的邀請下，特別從台南再順道過來，嘉義縣長翁章梁也前來迎接，鄭停留約半小時即離去。

另，不僅鄭文燦來嘉義縣參拜，花蓮縣長徐榛蔚今日也率花蓮縣政府文化局、教育局、民政處等局處首長到朴子市配天宮參拜。朴子市長吳品叡也到場歡迎。

徐榛蔚說，花蓮和西部的宮廟間，彼此交流熱絡，這次雖然是她第一次到配天宮，但配天宮的董監事早已多次來花蓮拜訪，希望藉明年媽祖文化季，增進彼此交流。

聖南宮主委吳建志說，花蓮吉安鄉聖南宮與嘉義朴子市配天宮為姐妹廟，在明年2月28日、3月1日、3月2日的聖南宮媽祖文化季，希望配天宮媽祖能來一同來遶境贊境。

「一定會共襄盛舉！」董事長蔡承宗說，屆時配天宮媽祖婆帶著轎班、將軍會、虎爺會等到聖南宮贊境。

(中時 )