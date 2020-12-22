繼前一日重挫近3%之後，周二國際原油價格進一步大跌，英國出現高度傳染力的新冠變種病毒，加劇市場對燃油需求復甦的擔憂。

這個迅速擴散的新病毒株已經導致英國許多地區與大部分人民陷入封鎖，目前全球已有超過40個國家與地區宣布對來自英國的旅客與貨運關閉邊境，部分其他國家也開始考慮跟進，稍早前日本宣布擬對來自英國的旅客收緊入境管制。

另有消息指出，美國政府考慮要求所有來自英國的旅客在入境時，必須出具72小時內所做的新冠病毒檢測陰性報告。

目前美國原油期貨大跌1.12美元或2.33%，報每桶46.85美元。布蘭特期油下挫1.1美元或2.16%，報每桶49.81美元。

Axi首席市場策略師Stephen Innes表示，聖誕節前的惡夢已經發生，加上對變種病毒的擔憂，還有英國首相強生能否與歐盟達成脫歐貿易協議的不確定性。他表示，油市已超買，拋售將無可避免。

作為避險貨幣的美元反彈，亦對以美元計價的原油帶來壓力。

市場將繼續密切關注本周晚些時候公布的美國原油庫存報告，以尋找近期市場前景的線索。根據路透社所做的預測調查，分析師預估上周（截至12月18日）美國原油庫存可能減少330萬桶。

(時報資訊)