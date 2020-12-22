我政府一直以來宣稱防疫超前部署，不過就在英國新冠肺炎病毒出現變異後，台灣今（22）日也出現本土病例。對此，不斷為大陸台商積極奔走的徐正文痛批，台灣防疫慢半拍，對於衛福部長陳時中在蘇偉碩一事上表現，加上台灣核酸檢測費用比大陸貴上好幾倍，也讓他忍不住怒轟「陳時中下台」。
反萊豬醫師蘇偉碩遭依《食安法》告發，國民黨立委蔣萬安昨質詢時不斷追問，是誰提告的？陳時中回答「應該是我」。今面對媒體追問，陳時中坦言公文由他簽准，行政院長蘇貞昌事先不知情。
對此，徐正文今在臉書表示，衛福部不辦丁怡銘卻辦蘇偉碩，根本是選擇性辦案，「阿中下台+1」。
至於新冠肺炎疫情，徐正文指出，台灣核酸檢測7000元，大陸120民幣（約560台幣），「不是要和大陸比嗎？陳時中下（台）+1」。此外，全歐洲對英國航線都暫停，為何台灣沒有？就連俄羅斯舞蹈團確診，決定停演也慢半拍，「台灣人比較勇嗎？什麼超前佈（部）署？」
今疫情中心宣布廣達集團一名女員工確診，連續253天無本土病例破功，徐正文也提醒，口罩一定要戴好戴滿！
(中時新聞網)
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